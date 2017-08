Désormais, l’usage des cocardes, des gyrophares et des vitres fumées par un civil fera l’objet d’un strict contrôle qu’effectuera la police nationale.

De nouveau un rappel à l’ordre. Les cocardes, gyrophares et les véhicules aux vitres teintées sont interdits aux civils. Une sensibilisation et une conscientisation des automobilistes aura d’abord lieu d’ici la fin de la semaine prochaine. C’est ce qu’a déclaré le commissaire divisionnaire Herilala Rakotoarimanana, Directeur de la sécurité publique (DSP) lors d’un point de presse, hier à Anosy. Cette mesure prise entre dans le cadre d’un renforcement d’un dispositif de sécurité pour faire face à l’insécurité urbaine et aux usages abusifs des voitures d’« autorité ». « Il n’y aura plus de laisser-aller. Il faudra pour les citadins une autorisation particulière pour se permettre de les utiliser. Les vitres fumées sont parfois exploitées par des malfaiteurs », précise le DSP. Ces appareils qu’utilisent la police, l’ambulance, les pompiers et les chefs d’institution « en activité » ne sont pas censés se trouver sur les véhicules des privés, selon toujours les explications.

La police nationale passera ainsi au contrôle de ces appareils auprès des vendeurs et importateurs dans la ville. Une confiscation pourrait avoir lieu lorsqu’une absence de licence d’exploitation est constatée.

Vitres teintées

Concernant principalement la réglementation routière, les voitures aux vitres teintées sont, à rappeler une nouvelle fois, interdites de circulation dans le pays. Une opération mixte spécialisée est déjà en cours, si l’on se tient aux informations des forces de l’ordre. « La capitale est divisée en quatre zones où des éléments de l’État major mixte opérationnel de la région d’Analamanga (Emmo-reg) en tenue civile et militaire sont déjà déployés », a signalé un commandant d’une unité d’intervention.

Le communiqué publié par les services des douanes, le 13 mai 2014 stipule que « l`usage de véhicule à vitres fumées est strictement prohibé sur tout le territoire national. Sauf pour les véhicules de représentation des chefs d`institutions, des parlementaires, des membres du gouvernement, des corps diplomatiques et consulaires, des officiers généraux en activité ainsi que les Chefs de Région. Les vitres teintées d`origine de couleur sombre sont également autorisées ».

Hajatiana Léonard