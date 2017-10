La direction d’information de système informatique et transmission (DISIT) de la police à Anosy renforce désormais le pistage des fiers-à-bras sur facebook.

Epidémie d’intox et fake news sur le réseau social. Une source au niveau de la DISIT à Anosy a affirmé le weekend que les colporteurs de rumeurs sur facebook sont bel et bien espionnés. Des analyses informatiques sont en cours pour mettre hors d’état de nuire les criminels en ligne. Au moins, dix individus font actuellement l’objet d’une poursuite à la cybercriminelle, d’après les informations recueillies. « Certains facebookers malintentionnés profitent du retour de la peste pour semer la panique chez les gens. Cette mauvaise pratique crée ensuite une véritable psychose », a indiqué un inspecteur de police. Les forces de l’ordre se montreront donc intraitables vis-à-vis de la sécurité publique.

Un policier technicien au sein de la cybercriminelle et DISIT a indiqué que les appareils informatiques engagés sont en mesure de localiser et de pister des mythomanes. Celles les publications provocatrices, diffamations, pornographie enfantine, grooming, sexting et le tourisme sexuel impliquant des enfants sont principalement les plaintes qui ont été reçues au niveau de cette direction, depuis cette année. « Tout cela se fait souvent sur facebook qui est actuellement le plus utilisé parmi les réseaux sociaux à Madagascar », a précisé un officier de police à la brigade criminelle (BC) d’Anosy.

Deux arrestations

Depuis mai, deux arrestations ont été effectuées dans la capitale dont l’une sur l’affaire de tunnel d’Ambanidia et l’autre récemment sur les victimes de la peste à Ambo­himiandra. Le dernier facebooker a été déféré devant le parquet la semaine dernière et a obtenu une liberté provisoire. D’après les premiers éléments de l’enquête, un compte où un utilisateur de facebook a publié une rumeur, comme quoi trente-huit individus dont des enfants ont été intoxiqués par de produit de la société Tiko est actuellement surveillé.

« Ce type de réseau social est devenu repère de bandits, mais pour tous usagers, il faut tenir compte qu’on encourt une poursuite pour troubles à l’ordre public, relevant d’un délit de droits communs », a rappelé un criminologue à la BC.

Hajatiana Léonard