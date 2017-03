Le nouveau ministre de la Sécurité publique veut réhabiliter l’image de la police nationale. Changer des têtes n’est cependant pas sa priorité.

Opération réhabilitation. La passation de service entre le contrôleur général de police Mamy Jean-Jacques Andrianisa, ministre de la Sécurité publique et son prédécesseur, le contrôleur général de police André Norbert Anandra, s’est tenue samedi à Anosy.

Le nouveau numéro un de la police nationale, dans son discours, a énuméré ses priorités. En première ligne, le ministre annonce vouloir « rétablir les valeurs » de ce corps des forces de l’ordre. « Ceci passe par un changement de comportement et de mode de travail », a-t-il déclaré. Pour ce faire, le contrôleur général de police Andrianisa soutient que des « formations continues » seront dispensées aux éléments de la police nationale.

Réputé expert du renseignement, le ministre Andrianisa s’est fait connaître des rouages du pouvoir en 2008, où il a été nommé directeur de général du « Central intelligence service » (CSI). Cet organe était chargé des renseignements, du temps de la présidence de Marc Ravalomanana. Par la suite, durant la Transition en février 2012, Mamy Jean-Jacques Andrianisa a été nommé directeur général des renseignements généraux, de l’immigration et émigration auprès du ministère de la Sécurité intérieure, actuellement de la Sécurité publique.

Révélateurs

Le contrôleur général Andrianisa prend ainsi les rênes de la police nationale. Dans la période actuelle, l’image de ce corps est fortement écornée par les présumées bavures et exactions commises par une quarantaine d’éléments des Forces d’intervention de la police nationale (FIP), dans la commune rurale d’Antsakabary, district de Befandriana-Nord. Un évènement qui a mené au limogeage de l’ancien ministre Anandra.

Les faits de Befandriana sont, par ailleurs, révélateurs des mauvaises conduites et le « corporatisme » au sein de la police nationale. Le fait que le ministre Andrianisa place « le changement de comportement » parmi ses priorités était quelque peu prévisible, étant donné le contexte de sa prise de fonction. À l’entendre, ce « changement de comportement » devra être de mise autant chez les chefs que les sortants d’écoles, et il fera preuve d’intransigeance là-dessus.

Le nouveau numéro un de la police nationale ne s’est toutefois pas attardé sur l’affaire Befandriana-Nord. Il indique préférer attendre les résultats de l’enquête mixte dépêchée sur place par le pouvoir, avant de prendre une quelconque mesure. Pareillement, suite au départ de l’ancien ministre Anandra, son successeur affirme qu’un changement de staff n’est pas dans ses priorités.

« J’appelle tous les policiers sans exception à s’unir, afin de renforcer la sécurité et servir la population », a-t-il déclaré. En matière d’insécurité, la lutte contre le banditisme tant dans le milieu urbain que rural, la mise en place du commissariat dans les districts qui n’en disposent pas encore, et le renforcement de la protection du littoral pour endiguer le trafic des personnes sont les premiers objectifs que s’est fixé le nouveau ministre de la Sécurité publique.

anandra défend son bilan

Ayant prononcé quelques mots durant la cérémonie de la passation de service samedi, André Norbert Anandra en a profité pour défendre son bilan. En un peu moins d’un an à la tête du ministère de la Sécurité publique, le contrôleur général de police a mis en avant la construction de trois grandes infrastructures pour la police nationale, l’ouverture de nouveaux postes de polices, l’installation de la fibre optique à l’École nationale supérieure de la police (ENSP), et celle de l’école nationale des inspecteurs et agents de police (ENIAP). L’ancien ministre a également mis l’accent sur le fait que sous son mandat, six-cent cinquante nouveaux policiers sont sortis des écoles et mille cent-cinquante autres ont été recrutés en formation. « Le président de la République et le Premier ministre ont pris leur décision. Je dois la respecter, pour l’intérêt supérieur de la Nation », a-t-il conclu.

Hajatiana Léonard et Garry Fabrice Ranaivoson