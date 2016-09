Un nouveau patrouilleur mauricien vient s’ajouter à la flotte de la National Coast Guard. Il s’agit du CGS Victory dont l’acquisition a été faite, lundi. Lors d’une cérémonie officielle en Inde, l’adjoint au commissaire de police, Krishna Jhugroo, a salué le constructeur Goa Shipyard Ltd ainsi que le gouvernement indien pour son aide. Selon la police mauricienne, le patrouilleur sera dans les eaux mauriciennes le mois prochain.

Le CGS Victory, qui fait 50 mètres de long et est doté d’armes automatiques, sera rehausser la sécurité maritime contre la piraterie, la menace du terrorisme, le trafic de drogue et la pêche illégale.

Lors de la cérémonie, le Managing Director du Goa Shipyard Ltd, Shektar Mital s’est félicité d’avoir livré le patrouilleur à temps. «La construction a accusé six mois de retard à cause d’un manque de matériaux. C’était l’un des premiers bateaux en chantier. Mais nous avons toutefois pu le livrer à temps», explique-t-il dans l’édition en ligne du journal Times of India d’hier.

© lexpress.mu