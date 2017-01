Madagascar participe à la sixième édition de l’exercice maritime multinational annuel Cutlass Express (CE17) aux côtés des autres pays de l’océan Indien, de l’Afrique orientale, de l’Europe et des États-Unis. Cet exercice qui vise à renforcer la coopération régionale des pays de l’Afrique de l’Est en matière de sécurité maritime devrait débuter aujourd’hui. L’exercice se déroulera à proximité de Djibouti et de Port Louis à l’Ile Maurice.

Cet exercice testera ainsi la capacité des nations participantes à répondre au trafic illicite, à la piraterie, à la pêche illégale et aux situations de recherche et de sauvetage. Les centres d’opérations maritimes (MOC) des pays participants auront recours à des procédures de suivi et de déclaration pour simuler les navires suspects. Parmi les scénarios ciblés figurent l’interdiction d’armes illicites, de drogues, d’argent, de ressources naturelles, d’armes de destruction massive et de personnes qui constituent une menace pour la stabilité régionale. Ce sera donc une occasion pour les pays d’Afrique orientale et Madagascar d’améliorer la capacité de leurs forces armées à interagir avec leurs alliés européens et américains.

Le CE17 est organisé par les forces maritimes de l’Afrique de l’Est, de certains pays de l’océan Indien, de l’Europe et les États-Unis. L’exercice est parrainé par le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et dirigé par Naval Forces Africa (NAVAF) afin d’évaluer et d’améliorer la capacité d’application de la loi maritime ainsi que de promouvoir la sécurité nationale et régionale en Afrique de l’Est.

L.R.