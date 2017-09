Annoncé en conseil des ministres au début du mois d’août, le don de deux patrouilleurs aux forces navales malgaches par la Chine s’est concrétisé, hier, à Antsiranana.

Nouveau souffle. Le patrouilleur de la marine malgache «Trozona» ne sera plus seul. La république populaire de Chine a offert deux autres bâtiments aux forces navales malgaches. Une cérémonie de remise officielle des deux navires s’est déroulée, hier, à la base navale d’Antsiranana en présence du président de la République Hery Rajaonarimampianina et l’ambassadeur de la république populaire de Chine, Yang Xiaorong.

Baptisé « Tselatra » et « Malaky », les deux nouveaux patrouilleurs de 26 mètres ont une vitesse opérationnelle de 16 nœuds, soit environ 30 kilomètres à l’heure. Pouvant atteindre une cible flottante à 1 500 mètres et une cible aérienne à 1 000 mètres, ces nouveaux bâtiments apportent un nouveau souffle aux trois cents éléments de la marine malgache.

Les forces navales malgaches ne disposaient que du patrouilleur « Trozona » pour surveiller les centaines de milliers de kilomètres carrés de nos eaux territoriales. Assistée par quelques vedettes rapides offertes par les partenaires, la flotte de la marine malgache est largement insuffisante. Ainsi, les auteurs de trafics en tous genres, de pêches illégales et de pillage des richesses marines peuvent agir à leur guise. « Nous allons défendre notre économie bleue et nos ressources marines », a promis le président de la République dans son allocution.

Cette déclaration renforce les propos du ministre de la Défense nationale, le général Béni Xavier Rasolofonirina lors de la visite des membres du congrès américain, il y a quelques semaines. «Nous avons eu tendance à nous concentrer sur l’intérieur de notre territoire, en délaissant la mer. Ainsi, en termes de ressources humaines, les nouveaux rengagés devraient venir renforcer les rangs des quelque trois-cents hommes déjà en poste», a-t-il soutenu.

Les ports d’attache de ces nouveaux bateaux n’ont pas encore été précisés mais vu que la Grande île dispose de peu de bases navales, les choix sont limités. Mais on pressent que ces nouveaux bateaux seront fortement sollicités avec les milliers de bateaux qui circulent par jour dans les eaux territoriales malgaches. « En matière de sécurité marine, la partie Sud de Madagascar est encore déserte», déplore le ministre de la Défense nationale au cours d’une rencontre avec la presse il y a quelques semaines.

Avec l’opérationnalité du centre de Fusion et d’information maritime (CFIM) en février, la sécurisation de nos frontières s’améliore, surtout avec l’appui de ces deux nouveaux patrouilleurs.

Andry Rialintsalama