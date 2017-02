Malgré les déclarations américaines, l’APMF martèle que la mise en place du système ACD est une réponse à des exigences internationales.

Précisions. Estimant sa note explicative sur l’Advance cargo declaration (ACD) « mal interprétée », l’Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) de Madagascar met les points sur les i, et réplique à l’ambassade américaine. « Ce post semble être basé sur un document interne de l’APMF, mal interprété », souligne l’Agence dans un communiqué transmis à la presse. Alors que l’ambassade américaine avait démenti, dans une publication postée sur sa page Facebook, que le système ACD était une exigence des garde-côtes des États-Unis, l’APMF martèle qu’il s’agit de la réponse de Madagascar aux recommandations internationales relatives à la sécurité et la sûreté maritimes.

Pour l’APMF, le système ACD, qui consiste à effectuer une déclaration préalable des cargaisons avant tout embarquement, fait effectivement partie de « ces mesures indispensables à l’amélioration de la sécurité maritime dans le cadre des recommandations internationales qui incitent chaque pays à prendre ses propres mesures ». Parmi ces recommandations internationales figurent celles mentionnées dans les accords maritimes internationaux, tels que la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas) ou encore le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) mis en place après les événements du 11 septembre 2011 aux États-Unis. Font également partie des accords internationaux auxquels Madagascar a adhéré, la Charte de l’Union africaine de Lomé sur la sécurité, la sûreté et le développement maritime signée par Mada­gascar en octobre 2016, les accords du Djibouti Code of Conduct et le rapport de la Banque mondiale sur la Supply Chain Security (SCS).

Mise aux normes

Pour l’heure, les ports internationaux de Mada­gascar ne répondent pas aux normes et standards mentionnés dans ces accords. Et malgré la « dérogation » octroyée par les garde-côtes américains au port de Toamasina, les autorités malgaches disent vouloir mettre les ports malgaches aux normes du code ISPS se disant chargées par le gouvernement « de mettre en œuvre un mécanisme de contrôle de la chaîne logistique », l’APMF entend donc relancer le système ACD grâce auquel elle compte financer la mise aux normes. Le système de déclaration implique, en effet, le paiement par les usagers de redevances dont les détails ne sont pas encore révélés pour l’instant. À moins que les autorités ne veuillent garder les tarifs déjà prévus l’année dernière, à raison de 85 euros par conteneur.

Outre la mise en place des installations prévues dans le Code ISPS et le système de déclaration préalable des cargaisons, le projet de l’APMF comprend aussi un système de suivi des navires sur leur route ainsi que la détection des actes de piraterie sur leurs trajets.

Lova Rabary-Rakotondravony