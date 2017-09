La sécurité a été au centre d’une rencontre entre le président du Sénat et la ministre de la Justice, hier. L’harmonisation des « Dina », avec les dispositions légales a, notamment, été discutée.

À l’étude. Elise Ale­xandrine Rasolo, ministre de la Justice, a effectué une visite de courtoisie, à Honoré Rakotomanana, président du Sénat, hier, à Anosy. À en croire l’écho de la rencontre, la lutte contre l’insécurité a été le principal sujet discuté entre les deux personnalités, notamment, la manière d’accorder les Dina, ou pactes villageois avec les dispositions légales.

« La rencontre s’est focalisée sur la continuité de la collaboration entre l’institution parlementaire et l’Exécutif, surtout, en matière de lutte contre l’insécurité. Ceci par l’adoption des Dina, en accord avec les dispositions légales, pour l’effectivité d’une sécurité durable, à Madagascar », rapporte le communiqué de presse partagé par le service de la communication du Sénat, hier.

Contacté, le président de la Chambre Haute a expliqué qu’il a été envisagé le fait que les sénateurs fassent un recensement des pactes en vigueur dans leur circonscription respective afin de distinguer ceux qui sont en accord avec les textes légaux de ceux qui ne le sont pas. La finalité est de trouver la manière d’harmoniser les Dina, avec le droit positif. Il s’agira, aussi, d’intensifier les pactes apportant le plus de résultats dans la lutte contre l’insécurité.

Face à la violente recrudescence de l’insécurité autant en milieu urbain que rural, l’État, visiblement, n’écarte aucune option afin de sortir vainqueur de la guerre contre les bandits. Bien que son apport pour ramener une sécurité durable soit conséquente dans certaines régions et localités de la Grande île, les sanctions prévues par les Dina, vont, pour certains, au-delà des limites autorisées par la loi.

Indépendance de la Justice

Des pactes villageois peuvent aller jusqu’à autoriser la mise à mort de ceux qui les transgressent, ou encore, à relaxer des responsables d’acte pénal comme le viol, par le biais de réparation à l’amiable. Au lieu de lutter contre l’insécurité, donc, des Dina, sont des catalyseurs de vindictes populaires. D’autres, ne tiennent pas compte de la primauté des lois et mettent à mal l’autorité de l’État.

« La sécurité est un sujet hautement important, car, il n’y a pas de développement sans paix », a déclaré Honoré Rakotomanana, lors de l’entretien téléphonique d’hier. Aussi, le sujet a-t-il été le seul discuté durant sa rencontre avec la nouvelle Garde des sceaux. « La rencontre n’a duré qu’environ 30 minutes. Nous n’avions pas assez de temps pour discuter d’autre chose », a expliqué le président du Sénat.

Selon les dires du numéro un de la Chambre Haute, la ministre Rasolo, aurait, toutefois, fait part de sa volonté de redorer le blason de la Justice. « Je lui ai indiqué ma disponibilité et celui du Sénat, à l’aider dans cette entreprise », a ajouté Honoré Rakoto­manana. Des sénateurs, pourtant, ces derniers mois, se sont engagés dans un bras de fer avec la Justice. Dans le cadre de l’affaire Claudine Razaimamonjy, par exemple, des membres du bureau du Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM), ont porté plainte contre le sénateur Riana Andriaman­davy VII, pour menace de mort.

Le fait que le parlementaire ait conduit une turbulente manifestation devant le siège du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), à Ambohibao, durant la garde à vue de la femme d’affaires a, également, été dénoncé par le SMM. Le Syndicat qui s’est, également, insurgé contre ce qu’il qualifie d’entrave à la Justice, perpétré par le sénateur Samson Goulzar Andrianjaka, à Ampanihy. L’élu de la Chambre Haute s’est opposé au placement sous mandat de dépôt du maire de la commune rurale d’Androka, dans le district d’Ampanihy.

Sur ces dossiers brûlants, le Sénat, mais aussi, le prédécesseur de la nouvelle Garde des sceaux se sont gardés de trop discuter. Dans la défense de l’indépendance de la Justice, le SMM a, pourtant, inscrit parmi ses recommandations formulées aux tenants du pouvoir, des actions concrètes des institutions afin qu’il n’y ait plus d’ingérence, ni d’interventionnisme des personnalités politiques dans les affaires judiciaires.

Garry Fabrice Ranaivoson