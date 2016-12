Un début. Dans le cadre du projet Institutions démocratiques intègres, représentatives et crédibles (IDIRC), financé par le fonds de consolidation de la paix des Nations-Unies (ONU), un dialogue entre les forces de l’ordre et les journalistes s’est tenu hier, à l’hôtel Colbert Antaninarenina.

Une première dans les annales où, selon le communiqué de presse rapportant le rendez-vous, journalistes et responsables des forces de l’ordre ont évoqué les problèmes rencontrés dans la réalisation de leur travail respectif. Des recherches de solution pour « améliorer le cadre de collaboration », entre les acteurs des deux métiers, « pour mieux vivre ensemble », et des perspectives d’activités conjointes à entreprendre ont aussi été abordées.

« Parmi les problèmes et défis rencontrés, il a été constaté, entre autres, qu’il y a une incompréhension mutuelle des responsabilités de chacun. Cela entraîne une méfiance réciproque, voire de l’irrespect », rapporte la missive. En présence des chefs militaires au sein du gouvernement, à savoir les généraux Béni Xavier Rasolofonirina, Didier Gérard Paza et Herilanto Ravelo­harison, ainsi que de Violet Kakyomia, représentante résidente du Pro­gramme des Nations-Unies, chaque partie a opiné sur les objets de la rencontre d’hier.

Droits et obligations

Dans le cadre de la collecte et partage d’information, la collaboration entre les journalistes et les forces de l’ordre est incontournable. Dans la pratique, des frictions, voire des hostilités

sont pourtant souvent recensées, particulièrement lorsque les impératifs inhérents aux deux professions se retrouvent sur un même terrain d’action. Pareillement, lorsqu’il s’agit pour les journalistes de creuser des informations, au point d’être considérés par certains responsables comme étant trop entreprenants, voire insolents.

La limite imposée par le secret de l’information durant l’enquête, ou encore, l’obligation de réserve des militaires a été soulevée par le général Rasolofonirina, ministre de la Défense nationale, pour expliquer les limites dans les informations que peuvent communiquer les forces de l’ordre. Certes, mais ayant une obligation de servir au public une information recoupée et la plus complète possible, ou encore, donner la parole à ceux qui ont voix au chapitre, le journaliste doit fouiner, au risque d’importuner ou offusquer certaines sensibilités.

« Le journaliste est responsable de l’information qu’il publie », ajoute l’officier général. Vice versa, sur terrain, certains impératifs de sécurité imposent aux forces de l’ordre la mise en place de certains dispositifs. Des mesures qui parfois nuisent, cependant, à la latitude du journaliste dans l’exercice de son travail. Les journalistes reporters d’images (JRI), en particulier, sont les plus fréquemment concernés.

Outre une compréhension mutuelle pour une meilleure collaboration, concilier le droit à l’information, d’y avoir accès et celui d’informer qui dictent le métier du journaliste, avec les obligations inhérentes au métier et statut des forces de l’ordre est l’un des enjeux de l’atelier d’hier, qui devrait en appeler d’autres. Sur les réseaux sociaux, des journalistes suggèrent que soit réactivé le processus d’élaboration de la loi sur l’accès à l’information, afin de mettre tout le monde d’accord.

G.F.R.