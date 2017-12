Les manipulateurs du rayonnement ionisant sont peu protégés. Les normes fondamentales de sécurité sont misérablement respectées.

À sécuriser. La protection des professionnels du rayonnement ionisant laisse à désirer. Il n’y aurait que huit cents manipulateurs de radioactivité dans le secteur santé et de l’industrie ainsi que dans le domaine de la recherche et de l’enseignement qui sont munis d’un dosimètre et suivis auprès de l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN). « Ce chiffre ne représente qu’une petite partie des personnes à contrôler », souligne le Dr Joseph Lucien Zafimananjato, directeur du Département de Dosimétrie et de radioprotection au sein de l’INSTN, hier.

Ce danger concernerait aussi bien ces manipulateurs directs que les autres agents comme ceux qui accompagnent les malades dans la salle de radiologie, mais aussi les chauffeurs transportant le matériel comportant le rayonnement, et d’autres encore. Par ailleurs, tous les bâtiments hospitaliers comportant ce matériel de rayonnement n’ont été ni recensés ni contrôlés. Et le personnel des cabinets dentaires où il y a des installations de matériel avec du rayon X devrait aussi figurer sur la liste des personnes à contrôler.

Les normes fondamentales de sûreté contre ce rayonnement dangereux seraient encore loin d’être respectées. Selon des manipulateurs en électroradiologie médicale, par exemple, des paravents plombés ne sont pas fonctionnels dans certaines salles de radiologie, des hôpitaux seraient dépourvus de tabliers plombés de radioprotection, des dosimètres seraient usés, les mûrs de certains bâtiments laisseraient passer le rayon.

Cancer

Il y aurait, par ailleurs, des employeurs qui refusent d’appliquer cette norme, pour éviter de débourser de l’argent. Le Dr Joseph Lucien Zafimananjato déconseille aussi l’utilisation du don de matériel de radiologie. « Il pourrait présenter des failles. Même les nouveaux peuvent présenter des problèmes », souligne-t-il.

Le dépassement du taux de rayonnement dans le corps humain pourrait pourtant, engendrer plusieurs effets curables ou incurables, comme la déformation cellulaire, la malformation des enfants des femmes enceintes exposées à ce rayon, le cancer. L’ISTN n’aurait recensé que deux personnes avec un dépassement du taux de rayonnement, jusqu’à présent. Mais qu’en est-il de ces personnes non contrôlées ? Les manipulateurs en électroradiologie médicale ont, par exemple, supposé qu’un des leurs, un manipulateur de radiologie à l’hôpital d’Itaosy, en a succombé en 2016.

Un atelier régional sur « La radioprotection professionnelle et l’application des normes fondamentales de sûreté», organisé par l’Organisation internationale du Travail (OIT) se tient à l’hôtel Le Pavé Antaninarenina depuis hier, jusqu’au 8 décembre. À la fin de cet atelier, des recommandations seront apportées pour l’amélioration de la protection des personnes manipulant le rayonnement X.

Miangaly Ralitera