Cruciale dans l’alimentation des Malgaches, la filière rizicole, du moins l’image de la qualité du riz commence à accumuler les points positifs au niveau international. Notamment lors de la présentation des produits du label « vita malagasy », lors du dernier salon mondial de la restauration. Le riz rose de Madagascar a pu s’y faire une place au soleil, en récoltant des retours favorables de la part des visiteurs, ainsi que des organisateurs du salon.

Paradoxalement, ce produit censé être le fleuron du label est, depuis quelques années, sujet à une restriction sur le marché de l’exportation. Un cas de figure qui fait suite à l’explosion du cours du riz sur le marché mondial en 2007. Les raisons avancées à l’époque s’expliquent par le simple fait que la production rizicole du pays arrivait à peine à satisfaire le marché intérieur. Ce qui implique qu’en ce moment, Madagascar doit encore importer 10% de sa consommation pour combler la demande nationale.

Mauvaise répartition

Cependant, ce n’est pas pour autant la production qui est faible, mais le problème se situe surtout sur la répartition de cette production. La réalité étant que le Nord produit plus que le Sud, et que le coût de distribution de riz en provenance du nord, selon la saison, est trop élevé pour convenir au pouvoir d’achat du sud. Par exemple, le surplus de riz à Morombe a du mal à se vendre à Toliara, car les grossistes de Toliara sont prêts à acheter au prix de Morombe, incluant le transport. Alors que les agriculteurs veulent vendre au prix du marché et ajouter les frais de transport. Une des raisons qui explique les 35,8% de la population actuellement en situation de sous-alimentation.

Madagascar importe toujours cette denrée, malgré le fait que la production globale du pays, avec une moyenne annuelle de 3,15 à 3,5 millions de tonnes, soit en mesure de couvrir la totalité du besoin des 23 millions de Malgaches. Celui-ci tourne aujourd’hui autour de 120kg par habitant, soit une consommation tournant aux alentours de 3,22 millions de tonnes par an. La solution réside donc dans la bonne distribution et l’augmentation de rendement au niveau régional.

« C’est ce que nous essayons de faire, en développant notre activité et l’implantation du programme RIZ UP dans le sud de Madagascar, en résolvant le problème de distribution et augmenter les rendements et la production au plus près de la demande locale », explique Philppe Razanakolona, Managing Director de Meva Holding S.A. L’objectif principal du programme RIZ UP est d’œuvrer pour un développement économique en milieu rural, par l’augmentation des rendements annuels des rizières, permettant ainsi de transformer l’agriculture d’aujourd’hui, orientée vers la subsistance, en une agriculture commercialisée active et dynamique pour l’agriculteur.

Harilalaina Rakotobe