Le patronat et les représentants des travailleurs se sont mis d’accord. Une baisse du taux d’augmentation a été constaté par rapport à celui de l’année dernière.

8%. Ce sera le taux d’augmentation du salaire pour les em­ployés du secteur privé, cette année. Le patronat et les représentants des travailleurs sont arrivés à ce point d’entente après deux rencontres, les 3 et 10 février. Cette hausse sera appliquée dès février et les deux parties se mobiliseront pour que le décret d’application sorte le plus tôt possible. « La signature du protocole d’accord devra avoir lieu la semaine prochaine (ndlr : cette semaine). Nous le remettrons tout de suite après cette convention, auprès du ministère de la Fonction publique, de la réforme de l’administration, du travail et des lois sociales. Il faut accélérer la procédure car, la population est déjà en situation de crise, mais encore, le taux d’augmentation est infime », affirme Rémi Henri Botoudi, secrétaire général de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (Sekrima).

Minimum

Comme l’a confirmé ce syndicaliste, ce taux d’augmentation est loin d’être satisfaisant, les représentants des travailleurs ont proposé une hausse de 24 %, au tout début de la discussion. Mais cette proposition a été vite rejetée par le patronat. Ce taux d’augmentation a été même revu à la baisse, par rapport à celui de 2016 où la hausse enregistrée était de 8,27 %. « Ils ont évoqué plusieurs problèmes, à savoir, l’impact du délestage et l’instabilité en général », explique José Randria­nasolo, coordonateur général de la Confé­rence des travailleurs à Madagascar (CTM).

Erick Rajaonary, président National du Groupement du Patronat Malagasy (FIVMPAMA) de souligner « C’est impossible. À cause du délestage, nous effectuons un surcoût. Nous sommes obligés de faire des heures supplémentaires, car nous ne pouvons nous mettre à pied d’œuvre qu’à partir de 18 heures. En même temps, nous enregistrons une baisse de production ». José Randria­nasolo, précise, toutefois, que ce taux de 8 % est le taux minimum d’augmentation. « Après, chaque entreprise, chaque branche pourront se mettre d’accord sur le taux qui leur conviendra », explique-t-il.

Henri Rémi Botoudi positive sur ce faible taux d’augmentation. « Cette année, la hausse est plus convenable que celle de 2016, si on se base sur le taux d’inflation. En 2016, le taux était de 7,9 %, alors que, cette année il a été de 8,27 %. Nous nous sommes basés sur le taux d’inflation de 6,94 % », dit-il. Il est pourtant étonnant que ce taux d’inflation reflète encore la réalité, vu la hausse généralisée des prix des produits de première nécessité, ces derniers temps.

Miangaly Ralitera