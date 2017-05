Le Syndicat des travailleurs malgaches révolutionnaires ou Fisemare reçoit, en moyenne, une trentaine de plaintes par semaine, selon sa secrétaire générale Lalao Rasoamananoro. C’était à Nanisana, samedi, lors d’une conférence-débat, dans le cadre de la célébration du quarantième anniversaire du syndicat. Ces plaintes concerneraient, entre autres, des heures supplémentaires obligatoires et non payées, des harcèlements, des licenciements abusifs, en particulier de ceux qui ne produisent pas suffisamment au goût de l’employeur.

Un juge spécialisé en droit du travail a soulevé que la difficulté économique que subit Madagascar est un obstacle au respect des droits des travailleurs. Lalao Rasoamananoro requiert, pour sa part, la politique nationale du travail, ainsi que l’application des droits des travailleurs. Le juge est pourtant pessimiste. « Vu la situation économique actuelle, il est difficile pour l’État d’appliquer la loi à la lettre . Certains investisseurs n’hésiteront pas à menacer de plier bagages, si on les soumet aux lois », conclut-elle.

