Un partenariat entre le gouvernement américain, à travers l’Agence américaine de développement international (USAID) et l’Accès Banque, a été signé vendredi pour apporter assistance aux entreprises et professionnels de santé dans leur investissement. Ainsi, les entreprises et les professionnels de la santé de Madagas­car ont sollicité des prêts en vue de développer et élargir leurs affaires. « Ce partenariat représente le premier effort du genre pour augmenter les crédits accordés aux entreprises du secteur de la santé, à Madagascar », a indiqué Michelle Godette, le directeur général de l’USAID.

À Madagascar, deux tiers des médecins travaillent dans le secteur privé. Quel­ques uns d’entre eux se plaignent des conditions des prêts bancaires ne favorisant pas les investissements des entreprises privées. « Le taux d’intérêt peut s’élever jusqu’à 24%, alors que c’est une étape inévitable pour démarrer un projet », nous confie l’un d’entre eux.

Grâce à ce partenariat entre USAID et Accès Banque, le secteur privé investissant dans la santé, à savoir, les cabinets médicaux, les cliniques, les pharmacies, les laboratoires, les médecins ou encore les sages-femmes, et les organisations non gouvernementales œuvrant dans le secteur de la santé, nécessairement, ceux travaillants dans le domaine de la santé mère et enfant, la planification familiale, pourront accéder au financement bancaire avec de meilleures conditions pour couvrir leurs besoins d’investissement.

M.R.