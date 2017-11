À l’âge de ses dix huit ans, la société Jovena source d’énergie, membre du groupe Axian, veut s’épanouir encore un peu plus. « Jovena a décidé de diversifier ses activités et de se lancer dans la production d’énergie. Mais la distribution pétrolière restera le cœur de notre métier », affirme Phillipe Bourgeois, admnistrateur de Jovena source d’énergie, hier, lors de l’inauguration officielle de la station Jovena Akona sur le bypass à Ambohima­nambola. Les dirigeants de Jovena ont fait le choix d’investir dans de nouveaux secteurs, tels que l’hydroélectrique et l’énergie solaire. Ils visent à être des acteurs incontournables via leurs projets en marche.

Avenir. Avec aujourd’hui pas moins de deux cent cinquante collaborateurs, les responsables de chez Jovena ont choisi de se tourner vers la production d’énergie. Ils constatent que la demande en énergie devient plus qu’un besoin, avec un foyer sur deux qui n’a pas encore accès à l’électricité. Des projets sont déjà en cours, comme la mise en place des turbines à fuel lourd d’une unité de 67 mégawatts à Ambohi­manambola, participant à la transition énergétique souhaitée par le ministère de l’Énergie et des hydrocarbures. Sans parler des projets de barrages hydrauliques à travers le projet Volobe, à Toamasina, et d’énergie solaire dans le cadre des énergies renouvelables.

Pour les simples citoyens que pour l’État malgache, Jovena devient un partenaire de développement de Madagascar à travers de meilleures qualités de service via sa nouvelle identité.

Tsiry Razafindrazaka