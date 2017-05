La traçabilité et le contrôle des documents sur les minerais relèvent quasiment de l’impossible. Teknet Group avance des solutions.

Problématique. Déjà que les vraies données sur l’état réel des réserves minières sont difficilement accessibles dans le pays, la sécurisation des permis d’exploitation minière est une autre paire de manche. L’accès aux bases de données et le suivi des documents administratifs, allant de l’exploitation à l’exportation sont un réel parcours du combattant. De nombreuses données sont facilement falsifiables, créant, par conséquent, des trafics en tout genre. Toutefois, « il est possible de sécuriser et de produire des données infalsifiables », rassure Alain Nambinin­tsoa, directeur des Études et intégrations auprès de Teknet Group, lors d’une conférence débat sur le secteur extractif. « Nous proposons un système de gestion informatisé ouvert aux évolutions des modes opératoires, une base de données recensant l’ensemble des exploitations minières et des propriétaires et une protection des permis miniers et autres documents administratifs contre des falsifications », explique-t-il. Bien que le Bureau du cadastre minier de Mada­gascar (BCMM) ne délivre pas de nouveaux permis miniers depuis 2009 dans le but d’assainir le secteur, les permis de recherche ou d’exploitation existants peuvent alors être sécurisés.

Interactif

L’innovation du projet se trouve dans la manière de moderniser le système d’information. Teknet Group propose des unités de production intégrant la personnalisation et l’encodage des données dans les documents. « L’ap­position d’éléments visuels anti-copie sur les imprimés, la protection premium grâce à la lamination des cartes avec ou sans hologramme et ce que nous appelons des technologies des codes à bulles sont, entre autres, les solutions technologiques que nous avançons », précise l’intervenant. « Pour ce faire, chaque

support des documents est non reproduisable même au niveau du constructeur et les données informatiques sont contrôlables, grâce au procédé laser par images fantômes, micro-tests ou

effets tactiles », ajoute Alain Nambinintsoa.

La société spécialiste en TIC propose, en outre, des applications sur smartphone pour les permis environnementaux et les permis miniers. Outre les possibilités d’effectuer des numérisations et des archivages numériques des documents, des enregistrements, des délivrances, des contrôles, les opérations sont faites pour encourager les informels à se formaliser.

Demandes, enregistrements, validations en ligne, délivrance de documents et mise à jour de la banque de donnée centrale seront aisés. Toujours est-il que tout ceci doit accompagner une politique minière claire, qui tarde encore à venir.

Mirana Ihariliva