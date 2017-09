Le Président Hery Rajaonarimampianina semble être déterminé à mettre fin aux spéculateurs dans le secteur minier.

Pas de place à la spéculation. Le Président Hery Rajaonari­mam­pianina aspire à avoir de « vrais » investisseurs. « Aujourd’hui, nous voulons assurer une bonne gouvernance pour que nous puissions avoir les vrais investisseurs déterminés à créer des emplois, à créer une valeur ajoutée dans ce secteur, et dans ce pays », a déclaré le Chef d’État, lors de l’inauguration du centre d’affaires Mining Business Center (MBC) à Ivato, le 1er septembre. Et lui d’ajouter que : « 90% des détenteurs de permis miniers sont des spéculateurs ».

À en croire sa déclaration, c’est l’une des raisons qui poussent l’actuel régime à mettre en attente le projet de mise à jour de l’actuel code minier. La refonte du code minier fait partie de l’une des nombreuses priorités du Plan national de développement (PND), édicté par le gouvernement.

Recensement

Les autorités ont déclaré, à plusieurs reprises, que l’actuel code minier, rédigé en 1999, ne répondrait plus, aujourd’hui, aux aspirations du Plan national de développement.

« Les nouveaux textes doivent répondre aux aspirations du gouvernement », a soutenu Ying Vah Zafilahy, ministre auprès de la Présidence, chargé des Mines et du pétrole, vendredi. « On recense quatre mille permis miniers délivrés actuellement. La majorité d’entre eux appartiennent aux exploitants malgaches. Seulement, une trentaine a fait une déclaration auprès de l’initiative pour la transparence des industries extractives (EITI) et une cinquantaine paie la redevance annuelle », rajoute le membre du gouvernement.

Pourtant, la refonte du code permettra au gouvernement d’augmenter le pouvoir de contrôle de l’État, de stopper la spéculation sur les permis d’exploitation, de renforcer les contrats sociaux et environnementaux avec les exploitants. Le projet est mis en pointillé en ce moment.

Mais le gouvernement veut quel type d’investisseur ? Avec quel texte ? Le ministre reste très évasif sur cette question. « Les expériences dans d’autres pays démontrent que la présence de grands investisseurs est un bon signe pour l’économie. Dans le pays, nous ne disposons que de deux grandes mines, Ambatovy et Quit mineral Madagascar (QMM) », a fait savoir le ministre.

Lova Rafidiarisoa