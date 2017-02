Les juges de la Cour des comptes sont en formation. Il s’agit d’améliorer la bonne gouvernance sur les industries extractives.

Mis. C’est dans un contexte d’adoption d’une version améliorée du code minier et pétrolier révisés que le projet d’amélioration de la surveillance de l’industrie extractive (Pasie) a été officiellement présenté hier à la Cour suprême d’Anosy.

Faisant suite à un accord de contribution d’une durée de cinq ans financé par le gouvernement du Canada, en date du mois de mars de l’année dernière, ce projet a pour but d’améliorer la gouvernance sur le plan du secteur minier dans divers pays africain dont le Burkina Faso, le Cameroun, Mali et bien entendu, Madagascar.

En somme, des pays dont les potentiels en matière d’industrie d’extraction sont importants mais où le flux d’investissements étrangers ne s’implique pas à un niveau qui permettrait une meilleure recette pour le gouvernement, l’amélioration du PIB ou encore l’accroissement des revenus d’exploitation pouvant ainsi pencher en faveur de la balance économique et commerciale du pays.

Sous forme d’un atelier de renforcement de compétence, destiné aux responsables des audits auprès des institutions supérieures de contrôle (ISC), notamment à travers une formation dispensée aux juges de la Cour des comptes de Madagascar par des experts canadiens. « Nous avons déjà intégré cette activité dans notre plan de travail pour cette année 2017, et sommes déjà en préparation tant technique qu’en matière de ressource pour mener à bien la réalisation du projet », confie Arison Jean Noel Andriambolanirina, Président de la Cour des comptes auprès de la Cour Suprême.

Partenariat

Le projet résulte d’un partenariat entre le conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des comptes des finances publiques de l’Afrique francophone subsaharienne (CREFFAF) ainsi que du gouvernement canadien qui y a contribué à hauteur de 18 millions de dollars pour les 4 pays bénéficiaires cités précédemment. Il a pour vocation de provoquer des retombées positives directes pour la population de la localité où intervient telle ou telle industrie d’extraction. Ce qui n’est majoritairement pas le cas pour Madagascar. En effet, on recense, à présent, près de 4000 permis miniers enregistrés auprès des autorités; parmi ces milliers, une petite dizaine de sociétés impacte réellement sur la balance économique du pays. Le reste n’étant que des petites exploitations à taille humaine et qui n’interviennent nullement dans l’amélioration ni sur le revenu national et encore moins dans le développement socio-économique de la population environnant la zone d’exploitation. Pourtant, les enjeux en matière de bonne gouvernance sur le secteur minier s’élèvent à des milliards d’ariary, autant dire un énorme manque à gagner pour l’État ainsi que pour toute la population malgache.

« C’est après consultation de toutes les institutions concernées par le secteur minier en particulier et le développement en général que nous avons validé l’application dudit projet, de ce fait, nous estimons des retombées positives une fois qu’il sera effectif », conclut Charles Andriamiseza, garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Reste à savoir si l’application du projet impactera autant sur le secteur informel dans la mesure où elle ne s’applique jusqu’ici que sur les plus gros investisseurs enregistrés.

Harilalaina Rakotobe