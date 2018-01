Beaucoup restent à faire pour l’industrie extractive. Le rapport EITI contribuera à rassurer les opérateurs.

Transparence. La notion est de mise dans la gestion du secteur des industries d’extraction pour Madagascar. En effet, ayant été suspendu à l’EITI ou Initiative pour la transparence dans les industries extractives, le pays, depuis 2014, a enfin repris le statut de « Pays candidat à l’EITI ». Il fut un temps pour cause de conjoncture politico-économique. Présente-ment en plein processus de validation pour bénéficier entièrement du statut, la Grande île présentera, d’ici trois mois, les rapports d’activités pour les années d’exercice 2015 et 2016.

Effectué par le cabinet international indépendant Moore Stephen, ce rapport sera, pour Madagascar, la garantie d’une stabilité de l’environnement des affaires, dans le secteur extractif, afin d’encourager les opérateurs dans ce domaine à se régulariser, mais aussi et surtout à inciter de nouveaux investisseurs internationaux à développer ce secteur d’activité. « Rappelons que nous enregistrons, en ce moment, près de quatre mille permis miniers sur tout le territoire alors que seulement une quarantaine, parmi ces détenteurs de permis, contribuent activement aux recettes du secteur extractif », souligne le ministre des Mines et du Pétrole, ZafilahyYing Vah.

Recommandations

Par ailleurs, il arrive aussi que certains opérateurs fassent des déclarations unilatérales par rapport à leurs recettes respectives. Déclarations qui ne reflètent en aucun cas les réalités. Faussant ainsi les chiffres enregistrés aux trésors publics par rapport à la recette annuelle établie par celui-ci pour le secteur extractif en particulier. À partir de l’établissement du rapport, il sera ainsi possible d’identifier les blocages susceptibles, concernant ces différences. Notamment à travers la conciliation des chiffres inscrits dans les déclarations des opérateurs et les recettes enregistrés par l’État.

« Une fois que le rapport sera établi, au mois de mars, nous serons alors en mesure de proposer des mesures correctives afin d’aligner les chiffres par rapport à la réalité », explique Rajo Daniella Randriafeno, secrétaire exécutif de l’EITI Madagascar. Ces mesures correctives s’apparentent le plus souvent à des recommandations, plutôt que des formes de sanction, afin de ne léser aucun opérateur que ce soit.

Harilalaina Rakotobe