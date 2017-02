Inaugurant un nouveau simulateur de conduite de gros engins, la société Amba­tovy monte d’un cran dans la modernisation de l’exploitation minière

Entrant actuellement dans la phase d’exploitation des minerais à faible teneur en nickel, la société Ambatovy tient tout de même à maintenir sa capacité de production annuelle se tablant sur un intervalle de production de 81 000 tonnes à 86 000 tonnes, comparativement aux 75 033 tonnes produites en 2016. Bien entendu, afin de maintenir cette vitesse de croisière en matière de production avec une teneur en nickel moins conséquente sur les nouvelles zones d’exploitation, la société doit impérativement décupler le mouvement des matériaux. Une augmentation pouvant atteindre un taux de 250 % pour les prochaines années par rapport aux années précédentes.

Avec de tels objectifs, il est donc impératif d’investir tant dans les ressources que dans les moyens matériels. Raison pour laquelle Ambatovy projette d’effectuer une autre vague de recrutement supplémentaire. Inutile de mentionner que recrutement entraîne une logique de formation. Ainsi, dans le but de préparer les techniciens à tous les risques et possibilités pouvant se produire sur le terrain en matière de sécurité et pour que ces nouveaux employés soient des plus productifs, la société Ambatovy s’est dotée d’un nouveau simulateur de conduite ThoroughTec équipé de la technologie CYBERMINE4 inauguré hier par le Ministre auprès de la présidence chargé des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah en compagnie du chargé de développement durable Louis Roland-Gossellin. Le ministre a précisé que ce « volet formation reste d’une importance capitale pour la société ainsi que ses collaborateurs dans la mesure où ce type de matériel high tech permettra d’avoir des techniciens qualifiés » une façon pour lui de rassurer sur l’objectif de la société qui est de devenir le leader en matière d’exploitation de nickel latéritique au niveau mondial, tout en rassurant bien évidemment sur les retombées économiques que cela impactera sur le pays.

Inquiétude

Interrogé sur la question de la redevance de l’advance cargo déclaration qui risquerait de mettre des bâtons dans les roues de la société, le vice-président martèle que « Ambatovy travaille sur le régime de la loi sur les grands investissements miniers. Et comme dans tous les pays miniers, le gouvernement garantit une stabilité fiscale et juridique à travers la loi sur les grands investissements miniers, raison pour laquelle nous ne sommes pas inquiets et nous savons que le gouvernement est le premier concerné par cette promesse que l’ACD soit justifiée, appliquée ou pas ». Des propos qui rassurent les partenaires de la société quant à la bonne santé de cette dernière à l’image des travaux de reforestation qu’elle a effectués en collaboration avec des employés de la Mine afin de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale pour le développement des superficies reboisées

Harilalaina Rakotobe