Deux cent soixante huit industries ont été créées en deux ans. Les rencontres internationales ainsi que la loi sur le développement industriel y ont contribué.

Expansion. Le secteur industriel connaît un boom qui suscite l’espoir d’une croissance économique. À entendre le numéro un du département de l’industrie et du développement du secteur privé, Nourdine Chabani, hier à son bureau à Antaninarenina, l’industrie est en bonne voie de progrès. « Le pays n’a jamais connu de loi-cadre régissant l’industrie en 57 ans d’indépendance », avance d’emblée le ministre, « Désormais, la loi sur le développement industriel, avancée prochainement en conseil des ministres, ainsi que les diverses rencontres internationales effectuées par le chef de l’État lui-même pour attirer les investisseurs ont porté leurs fruits », continue-t-il. Son rapport fait état de deux cent soixante huit industries créées dont cent soixante trois dans la région Anala­manga en deux ans. Parmi elles, trente trois sont des entreprises franches créant près de trente cinq mille emplois. «Les investisseurs sont là et nous cherchons tous les moyens d’en tirer des retombées positives », ajoute Chabani Nourdine. Il a alors donné l’exemple de l’usine de transformation de girofle Natema (Natural Extracts of Madagascar), implantée à Ambalamanasy Toamasina qui a engagé plus de 20 mil­lions de dollars d’investissement. Le joint venture Givaudan-Henri Fraise, exploitant l’usine, a même réinvesti un montant de

15 millions de dollars et près de 35 milliards d’ariary circulent auprès des paysans producteurs, apprend-on encore.

Instigation

Il n’y a pas que des agro-industrielles de grande taille. Cinquante cinq autres agro-industries ont été créées et soixante entreprises franches dans le secteur textile et les outsourcing. Des entreprises franches comme celles installées à Antsirabe génèrent quelque trois mille emplois. Les outsourcing à travers l’implantation de call-centers ont été attirés par l’environnement favorable proposé aux investisseurs dans le pays. « La loi sur le développement industriel sera incessamment étudiée en conseil des ministres et au niveau des parlements », a fait savoir le ministre. Les mesures incitatives pour les industries utilisant des matières premières locales et

portant, notamment, sur le système de taxation ont favorisé la création d’industries. Le secteur industriel pèse 15% sur le PIB. « Nous prévoyons d’augmenter ce chiffre à 25% après la promulgation de cette loi sur le développement industriel qui sert de cadre règlementaire au secteur industriel », a encore annoncé le ministre. Toujours est-il que d’autres facteurs tels que le coût de l’énergie, de la communication ou de la sécurité, doivent être reconsidérés d’urgence.

Mirana Ihariliva