Le projet d’exploitation de terres rares dans les régions de Diana et de Sofia risque de bouleverser la biodiversité endémique dans ces zones.

Il y a 14 ans, un permis de recherche fut accordé à la société Tantalum Rare Earth Mala­gasy (TREM) en vue de l’estimation d’une possibilité de la réalisation d’un projet d’exploitation de terres rares sur sur la péninsule d’Ampasindava, dans les régions Diana et Sofia, au nord-ouest du pays. Déjà à cette époque, des contestations quant aux impacts d’un tel projet sur l’environnement de ce côté de l’île se sont élevées. D’autant plus que « cette partie de Mada­gascar, jouit d’une biodiversité exceptionnelle avec un taux d’endémisme très élevé. Ses montagnes, ses forêts, de vastes mangroves et un littoral très découpé constituent l’habitat fragile de nombreuses espèces animales et végétales uniques au monde », selon une pétition émise par les sociétés civiles à l’endroit des autorités étatiques concernant ce cas de figure.

Peu de temps après le début du régime de transition, cette même société a obtenu un permis environnemental pour finalement aboutir à un permis d’exploitation au cours de l’année 2012. Là encore, « les deux permis ont encore fait l’objet de contestation, mais cette fois-ci auprès du conseil des Nations Unies aux droits de l’Homme », souligne le Centre de Recherches et d’Appui aux Alternatives de Dévelop­pement de la région océan Indien, CRAAD-OI. Autant de réticences qui, jusqu’à aujourd’hui ne semblent impacter sur la continuation de l’exploitation d’une concession de 300 km2 se situant dans la zone d’Ampasindava. Certes, un projet d’une telle envergure apportera sûrement une plus-value non-négligeable pour l’économie minière du pays, mais les impacts sur le volet environnement est autant à considérer.

Ainsi en mars, les représentants de la société civile ainsi que les opérateurs économiques et touristiques de la zone, à savoir de la région Sofia et Diana ont exprimé leur désaccord face à la légitimité du permis minier qui selon eux « a été accordé en toute opacité à la société TREM sous le régime transitoire, tout en contredisant la stratégie de développement de toute la région mise en œuvre à travers le Plan de Développement Touristique (PDT) en cours d’élaboration par le Ministère du Tourisme avec l’appui de la Banque Mondiale ».

Chaotique

La raison pour laquelle, les représentants de la société civile de cette région s’indignent, réside surtout dans le fait que les procédures ne vont plus au-delà des intérêts sectoriels et particuliers dans la mesure où les exploitations de ce type en vont de la sauvegarde d’un patrimoine exceptionnel.

Pour ne citer entre autres que la quinzaine d’espèces de mammifères marins évoluant dans ses eaux, dont le rorqual d’Omura, une baleine rare découverte récemment, ou encore les lémuriens dont le Lépilemur mittermeieri, endémique de cette région. « Nous ne sommes pas contre ces projets d’exploitation, du moment que les procédures d’obtention du permis environnemental pour la phase d’exploitation sont bien claires. Pourtant, la société TREM jusqu’à présent, et ce, depuis son installation dans la région, n’a pas respecté cette procédure », explique Vico Dominique, président de l’Organisation de la société civile Environ­nement Mandresy de la région Sofia.

En enchainant que « suivant une logique de transparence, les travaux d’études d’impacts environnementaux devraient être effectués par une commission indépendante, ce qui n’est pas le cas pour la présente situation dans la mesure où les experts en charge de cette mission ont été mandatés par la société exploitante elle-même ».

Harilalaina Rakotobe