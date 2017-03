À l’exemple d’Ambohibary, les communes attendent toujours les redevances d’Ambatovy. Les textes permettant à la société minière de le faire, ne sont pas encore disponibles.

La société Ambatovy n’a toujours pas versé de ristourne depuis le début de sa phase d’exploitation en 2012. À l’exemple de la commune d’Ambo­hibary, la première concernée par cette redevance. « Jusqu’ici, les comptes de la commune n’ont pas encore enregistré de versement de ce type de ristourne, malgré les nombreuses contributions sociales de la société pour notre communauté », a déclaré Randriamahadera Noelson, maire de la commune d’Ambohibary. Une assertion confirmée par Amba­tovy qui reconnaît que « la société n’a pas encore pu effectuer le paiement des rede­vances qui incluent les ristournes

pour les collectivités ». Celle-ci explique que le non paiement vient du fait que « les textes d’application relatifs à la répartition des ristournes ne sont pas encore disponibles ». Pour Rajo Danielle Randriafeno, secrétaire exécutif du EITI ou l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives, « il s’agit plutôt d’une ambiguïté dans les textes existants ».

« Les règlements régissant le versement de ristournes aux Collectivités territoriales décentralisées (CTD) ne mentionnent que les communes se trouvant dans les zones d’“extraction” alors que les sociétés de grande envergure comme Ambatovy, qui exercent sur une zone recouvrent en tout une bonne vingtaine de communes », poursuit la secrétaire exécutif.

Cette loi semble être donc, encore ambigüe dans la mesure où la plupart de ces communes ne se trouvent pas forcément dans la zone d’extraction d’Amba­tovy mais peuvent se situer, par exemple, dans les zones de passage du pipeline ou encore dans les zones de transformation. Une des raisons qui explique en partie le fait que la société se trouve encore en droit de ne pas procéder au versement de ses parts de ristourne. Pourtant, Ambatovy « a indiqué avoir participé et soutenu activement à la préparation des dits textes et espère que leur publication se fasse dans les semaines qui viennent ».

Si le texte est appliqué tel quel, seule la commune d’Ambohibary pourra bénéficier de cette ristourne, en tenant compte du pourcentage de 1,40% sur la valeur marchande du produit d’exploitation que la société est tenue de verser aux localités. On ne peut qu’imaginer le montant faramineux qui devrait être reversé sur les comptes des localités concernées. À l’image des autres communes ayant déjà bénéficié de cette ristourne dans d’autres régions selon le rapport l’EITI 2014.

Manque à gagner

De nombreuses localités ayant bénéficié de cette ristourne se sont vu accorder un second souffle en matière de financement. Ce fut le cas pour la commune d’Ibity qui s’est vu verser 1255, 23 USD par la société Holcim, ou encore pour la région Anosy qui a reçu 279 384, 63 USD versé par la société QMM ou encore le versement par cette même société d’une somme de 139 692, 31 USD pour la Commune de Mandro­momotra.

Des versements qui ont impacté positivement sur ces collectivités depuis que ces dernières les ont perçues. « Pour ces communes ayant reçu ces ristournes, il y a effectivement des impacts positifs, à l’image de la petite commune d’Andranomanelatra qui a reçu un montant de 2228,4 USD, une somme plus que conséquente vu l’envergure de la commune et avec laquelle, la localité a pu réaliser des projets d’infrastructure importante », conclut la secrétaire exécutif du EITI.

Rakotobe Harilalaina