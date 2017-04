Honneur au secteur minier. De retour à Mada­gascar, des anciens boursiers malgaches de l’Australie ont tenu une troisième séance de formation portant sur la gouvernance minière dans les régions à fort potentiel minier à Madagascar. Initié par l’association A3 Mada ou Association des Anciens de l’Australie, l’atelier de formation s’était tenu les 19, 20, et 21 avril dans la région Atsimo Andrefana.

Ces trois jours de concertation ont été axés sur « Des partages de connaissances et d’expériences au profit des collectivités territoriales décentralisées, des Sociétés Civiles et autorités locales, en vue de leur transmettre les compétences nécessaires en matière de législation, de fiscalité, de transparence, d’étude d’impact environnemental, de responsabilité sociale des entreprises ainsi que l’aspect genre dans le secteur minier », selon le communiqué de l’association, hier.

Soa-Mihanta Andriamanantena