Le marché de l’épargne à Madagascar commence à prendre de l’ampleur. Investir ou épargner, face à une situation économique alarmante, beaucoup préfèrent jouer la prudence. Les petits ménages, notamment, choisissent le système de tirelire au lieu de se risquer à un placement de leur finance dans une petite affaire qui risquerait de fermer boutique à tout moment.

Grâce à ces phénomènes, le marché de l’épargne bancaire connaît un boom actuellement. C’est dans ce contexte que la BFV-Société Générale, compte se démarquer en relançant son offre « Booster » une offre unique et innovante pour permettre à ses clients d’obtenir une rémunération progressive par rapport à leurs épargnes. Pendant deux mois, cette institution bancaire projette de renforcer l’accompagnement des particuliers, des professionnels mais surtout des associations. Avec un taux d’intérêt pouvant atteindre les 12%, l’offre est, en même temps exonérée d’impôts, sans frais de tenue de compte et disponible à tout moment sans pénalité. Des conditions intéressantes qui conviennent surtout aux familles à faible revenu et allant dans la vision de la banque par rapport à son engagement citoyen.

Harilalaina Rakotobe