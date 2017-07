La présidence du comité des ministres de l’ASECNA sera confiée à la Grande île pour un mandat d’une année qui a débuté, depuis avant-hier.

Renaissance en cours. Le secteur de l’aviation malgache remonte peu à peu la pente. En effet, les retombées positives commencent à se faire ressentir. À ne mentionner que la tenue du comité des ministres de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), samedi dernier, au ministère des Affaires étrangères à Anosy.

Se tenant dans le cadre de la 135e session du conseil d’administration de l’agence à Antananarivo même, cette 61e réunion des ministres de l’ASECNA a aboutit à la nomination de Benjamina Ramanantsoa Ramarcel, ministre des Transports et de la météorologie, à la tête de ce comité. Ce dernier qui siégera à ce poste pour un mandat d’une année, a souligné que « compte tenu de l’enclavement de certaines régions, tant en Afrique qu’ici à Madagascar dû aux états des infrastructures routiers, le transport aérien se positionne progressivement comme étant une alternative de choix pour les opérateurs ». Raison pour laquelle l’ASECNA a mis en avant l’amélioration des relations entre l’agence et les états membres en matière d’investissement ou encore le renforcement de la culture de promotion de la sécurité pour rassurer les personnes ayant recours aux services de l’agence.

Bonne santé

Loin d’être dû au hasard, le choix de la tenue de la session du conseil d’administration ainsi que le comité des ministres de l’ASECNA en terre malgache a surtout été motivé par l’excellente forme du secteur de l’aviation à Madagascar. Notam­ment après la sortie de l’annexe B, en partie grâce aux actions conjointe de l’aviation civile de Madagascar (ACM) et de l’agence africaine, sans mentionner les différents accords signés vendredi, en marge du comité notamment le mémorandum avec les autorités aéronautiques congolaises signé par James Andria­nalisoa, directeur général de l’ACM. « Nous projetons d’accroître exponentiellement les échanges en matière de trafic aérien entre les pays membre dans la prochaine décennie. La présidence du comité confié à Madagascar ainsi que la bonne santé du secteur dans le pays contribueront assurément à la réalisation de ce projet », conclut Mouhamed Moussa, directeur général de l’agence.

Harilalaina Rakotobe