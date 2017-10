Le nouvel Airbus A350 a été réceptionné par la compagnie pour booster les performances d’Air Mauritius. La compagnie aérienne en rajoutera encore d’autres appareils.

Innovation, c’est à travers cette vision que la compagnie mauricienne a marqué ses cinquante années d’existence. Pour ce faire, Air Mauritius a tout simplement fait l’acquisition d’un nouvel appareil auprès du constructeur Airbus dont le vol inaugural a été effectué vendredi, de Toulouse à l’aéro­port de Plaisance. Récep­tionné en grande pompe, le premier Air Mauri­tius A350-900, baptisé « Le Morne Brabant » rejoint ainsi la vision de la compagnie quant à l’idée de se « con­necter au futur » adoptée pour son cinquantenaire. Ce nouveau paille en queue (ndlr : oiseau emblématique de la compagnie) réunit à la fois le confort, l’espace et surtout la technologie. Le meilleur moyen pour la compagnie de trans­port d’apporter un souffle nouveau à sa flotte vieille de cinquante ans et par la même occasion d’agrandir son champ d’activité. « Nous ambitionnons de devenir le prochain Hub de la région océan Indien. Nous nous approchons peu à peu de cet objectif par l’acquisition de cet aéronef axé sur la technologie et la performance » s’enthousiasme Somas Appavoo, Chief Executive Officer (CEO) de la compagnie nationale mauricienne. Cette acquisition sera prochainement suivie par cinq autres appareils de la même famille que l’A350 qui complètera la flotte d’Air Mauritius à quinze avions à la fin de cette année. Air Mauritius devient ainsi le premier opérateur A350 basé dans l’océan Indien.

Tourisme boosté

Près de trois millions de places sont enregistrées par la compagnie annuellement. « Un chiffre qu’Air Mauritius compte doubler d’ici peu de temps avec ces nouveaux appareils ainsi que les projets d’élargissement des destinations », toujours selon le CEO. D’excellentes perspectives pour le secteur touristique qui profitera à tous les opérateurs de l’île.

En effet, grâce à cette nouvelle famille de long courriers Airbus de moyenne capacité, la connectivité entre toutes les destinations d’Air Mauritius n’en sera que plus fluide. Notam­ment venant d’Asie, d’Aus­tralie, du Moyen Orient, en passant par l’Afrique et, bien entendu, pour tous les grands aéroports européens. Ques­tionné sur la destination Mada­gascar, au CEO de conclure qu’« il n’y aura aucun changement concernant nos vols à fréquence quotidienne avec le partenariat que nous avons avec Air Madagascar. Cepen­dant, nous devrons attendre que la Grande île puisse s’accommoder des infrastructures nécessaires pour accueillir ce genre d’appareil ». Pour le moment, les vols de l’Airbus A350 se font en direction d’Afrique du Sud pour des raisons techniques.

Fiche technique Airbus A350-900

Nombre de sièges (configuration 3 classe) 325

Motorisation (poussé lbx1000) : Trent XWB-84

Poids 280 tonnes

Rayon d’action 8100 km

Longueur 68.80m

Envergure 64.75m

Diamètre du fuselage 5.96m

Hauteur 17.05m

Harilalaina Rakotobe