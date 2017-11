La sortie de la 3è promotion d’ouvriers spécialisés formés au CFTPS a été l’occasion pour dresser un bilan. La Secren peut se réjouir des résultats.

Jamais deux sans trois. Le Centre de formation technique et professionnelle de la Secren (CFTPS) a organisé une cérémonie de sortie de sa troisième promotion, vendredi dernier. Dénommée « Mazava », ou Mahay Zaka Vitan’ny Hafa c’est-à-dire experts dans ce que les autres font, elle regroupe les 39 sortants.

En fait, il s’agit de la seule structure de formation dans la région Diana, adéquatement équipée pour dispenser des sessions dans des domaines techniques tels que le froid, la chaudronnerie tuyauterie, la chaudronnerie tôlerie, le moteur thermique à combustion interne, l’électromécanique, la maçonnerie, la menuiserie bois…

« Au Centre, on n’essaie pas, mais plutôt on réussit », a affirmé le directeur de l’établissement, Vial Lucet.

Pour la promotion « Mazava », les nouveaux diplômés sont issus de cinq filières polytechnologiques. Après deux ans de formation au sein du CFTPS, ils sont donc devenus tôliers, usineurs, électroniciens de système, motoristes, électromécaniciens. Parmi eux figurent trois Comoriens motoristes et deux jeunes filles du département usineur.

Objectifs atteints

La première partie de la cérémonie a été consacrée à la proclamation des résultats, suivie de la remise de diplômes et de récompenses aux lauréats. Ainsi, le prix du major des majors a été offert à Severin Celasse Médard Jaolaza, de la spécialité motoriste. La deuxième partie a été réservée à la série de discours. Elle s’est terminée par la remise du contrat de travail aux douze sortants chanceux de la promotion précédente.

Le directeur général de la Secren S.A., Abel Ntsay a effectué une revue des étapes du processus d’apprentissage des ouvriers spécialisés, formés par le Centre et recrutés par la société elle-même afin d’assurer la relève. Les objectifs fixés depuis l’ouverture du CFTPS, sont atteints. Au total soixante-deux sortants du Centre, issus des trois promotions, ont déjà été recrutés par la Secren.

Raheriniaina