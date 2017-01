Mesure urgente. L’État met en œuvre des solutions pour faire face à la sécheresse qui sévit sur les Hautes Terres centrales, actuellement. Sa seule carte en main est, pour l’instant, « une opération de pluies provoquées ». Une déclaration d’urgence en vue d’une opération de pluies provoquées a, d’ailleurs, été communiquée verbalement pendant le conseil des ministres à Iavoloha, hier.

C’est la énième fois que l’État a recours à cette opération, depuis le début de cette saison d’été, où les gouttes de pluie se font désirer. Jusqu’ici, il n’y a que les pluies artificielles qui ont arrosé Antananarivo. En décembre, et au début de l’année, des pluies artificielles ont été versées à la demande de la société Jirama, pour remplir les barrages d’Andekaleka, afin de faire tourner la turbine qui assure l’alimentation en électricité à Antananarivo. Cette fois, le ministère auprès de la présidence chargé de l’Agriculture et de l’élevage, collabore avec le ministère des Transports et de la météorologie, sûrement pour revigorer les terres.

Il n’y a pas que l’agriculture, ou la production de l’électricité qui souffrent de cette sécheresse. Une menace de tarissement du Lac Mantasoa a été annoncée pendant le conseil du gouvernement, mardi.

Les prévisions de la direction générale de la Météo­rologie indiquent, pourtant, qu’Antananarivo ne bénéficiera de bonne pluviométrie, qu’au mois de mars. L’État aura-t-il les moyens de produire ces pluies artificielles, jusqu’à cette date

