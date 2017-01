Les réservoirs d’eau sont pris d’assaut. Les habitants d’Antananarivo craignent la pénurie d’eau.

Psychose d’une pénurie d’eau. Au lendemain de l’annonce par des techniciens de la société Jirama d’une probable coupure d’eau à cause du tarissement de la rivière d’Ikopa, les habitants d’Antananarivo se sont précipités pour assurer leur réserve en eau. « Je suis venue dans le centre-ville juste pour acheter ces quatre bidons. Nous avons pris la précaution d’accroître nos réserves en eau, car depuis peu, la pression est devenue très faible. En plus, la Jirama a déjà signalé que la production d’eau pourra cesser dans quelques jours », témoigne Tiana Rakoton­drazafy, un client de la Jirama à Mandrosoa Ivato, rencontré à Ambalavao Isotry, hier.

Les brocanteurs d’Amba­lavao Isotry n’ont jamais connu autant d’affluence. « Je dirais que mes clients ont augmenté d’au moins de 20%, par rapport au quotidien », précise Jérôme Ralambozafy, un vendeur de bidon et de jerrycan, sans réaliser réellement ses chiffres d’affaire. Ils en ont profité pour doubler, voire tripler le prix de leur marchandise. Un bidon de 20 litres acheté au quotidien à 1 500 ariary a été vendu à 4 000 ariary, hier. Un bidon de 25 litres, acheté à 6 000 ariary, s’acquiert à 8 000 ariary. Et un fût de 250 litres de 65 000 ariary, a été vendu jusqu’à 150 000 ariary, vers la fin de l’après-midi.

Rien à craindre

Cette flambée de prix n’a pas empêché les clients de la Jirama à faire leurs achats. « Les cuves de 250 litres sont ceux qui intéressent le plus.

Il y a ceux qui en achètent jusqu’à dix », raconte une autre vendeuse.

Les packs de bouteilles d’eau ont été également pris d’assaut, hier. Le rayon eau en bouteilles de quelques grandes surfaces dans le centre-ville a été presque vide, vers 15 heures. Chez les épiciers, une augmentation de prix de ces « eaux minérales », de 100 ariary à 300 ariary, a été constatée.

Invité sur la radio nationale, hier, Roland Ravato­manga, ministre de l’Eau, de l’assainissement, de l’hygiène a tenu à calmer la population. « La coupure d’eau n’est pas à craindre, ni dans deux semaines ni dans un mois. Nous avons déjà ouvert le barrage de Tsiazom­paniry, lundi après-midi, pour alimenter Mandroseza. L’eau provenant de Tsiazompaniry pourra ravitailler les habitants, dès jeudi. Entre temps, la réserve à Mandroseza est encore suffisant pour ravitailler Anta­nanarivo », affirme-t-il.

Un technicien auprès de la société Jirama est moins optimiste. « Espérons que l’eau de Tsiazompaniry soit suffisante pour alimenter Mandro­seza, jusqu’à l’arrivée de la pluie. Vous savez, si la rivière tarit, nous ne pourrons rien faire », indique-t-il.

Miangaly Ralitera