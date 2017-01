Le changement climatique frappe fort. Le ministère auprès de la Présidence, en charge de l’Agriculture et de l’élevage, envisage une opération de pluies provoquées dans la région d’Alaotra Mangoro, en cette fin de semaine. Les techniciens du service de la Prévision météorologique à Ampandria­nomby sont pessimistes. « Techniquement, c’est impossible. Les conditions climatiques ne sont pas favorables. L’opé­ration pourrait échouer »,

confie un technicien, hier. Sauf que l’État insisterait à exécuter cette opération, pour démontrer à la population peut-être, qu’au moins, il a déjà essayé d’apporter des solu­tions. « Nous pourrons effectuer cette opération à Alaotra Mangoro, s’il y a évolution du climat demain (ndlr : ce jour). Reste à savoir si elle va être fructueuse », souligne la source.

C’est la deuxième fois en quelques jours que l’État tente ces précipitations provoquées, suite à la sécheresse qui sévit sur les régions des Hautes Terres, à cause de l’insuffisance de précipitations, en cette saison d’été. La première, prévue au début de cette semaine, a été reportée, à défaut d’humidité dans l’atmosphère. Depuis, les conditions n’ont pas évolué, et encore moins, dans les quatre jours à venir, selon le rapport d’un prévisionniste. « L’anticyclone continue à régir notre climat et pousse l’humidité vers le Nord. Par conséquent, les nuages ne peuvent pas se former. Il y en a, mais à un niveau très bas, donc ils ne peuvent produire que des crachins et des orages isolés », explique-t-il.

Dans les quatre jours qui viennent, Antananarivo et Alaotra Mangoro supporteront encore la sécheresse. Les pluies ne seront pas encore au rendez-vous.

Miangaly Ralitera