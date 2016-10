Robert Yamate, ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar, confirme le

soutien de son pays, pour les habitants du Sud de Madagascar. Il a annoncé, hier, un don d’urgence de 5 millions de dollars, par l’Agence des États-Unis pour le développement International (USAID), en appui à ces personnes.

« Nous sommes toujours prêts pour apporter notre aide aux victimes de la sécheresse et les plus vulnérables », a souligné l’ambassadeur, cité dans un communiqué de presse, hier.

Urgence

La situation d’insécurité alimentaire dans le Sud a empiré avec les trois années consécutives de sécheresse. La production aurait diminué de 80% par rapport aux niveaux enregistrés en 2015, selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), jeudi. On estime près de 900 000 personnes nécessitant une aide d’urgence. Des personnes qui seraient en désespoir total. L’apport des États-Unis pour le sud remonte à 36 millions de dollars, depuis 2014.

La FAO, quant à elle, continue à soulever le manque de financement, pour les interventions nécessaires dans le Sud. « Seuls 3,8 millions des 22 millions de dollars nécessaires pour la mise en œuvre des interventions d’urgence de la FAO ont été sécurisés ».

