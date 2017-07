Les devoirs sont faits. La commission consultative de réflexion et de proposition sur l’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral malgache a transmis un rapport de cinquante huit pages au chef du Gouvernement le 29 juin.

Cette commission présidée par le président de la commission électorale nationale indépendante (CENI) s’est penchée sur le « Document stratégique pour l’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral », durant deux mois, à savoir du 24 avril au 28 juin, pour l’approfondir et par définir les grandes lignes de la reforme législative.

Cette étude, qui s’inscrit dans le cadre de la garantie d’un processus électoral apaisé et reconnu par tous, a identifié les mesures d’amélioration à proposer aux autorités compétentes à travers les recommandations consignées dans leur rapport de fin de mission, à savoir : la consolidation du cadre institutionnel, le renforcement de l’effectivité du droit de vote et de l’éligibilité dans le droit électoral, l’amélioration de la qualité des opérations électorales et la garantie d’une meilleure gestion du contentieux électoral.

Dorénavant le comité interministériel, présidé par le Premier Ministre, prendra le relais. Il sera notamment chargé d’élaborer un avant-projet de texte, avec l’aide d’un représentant du ministère de la Justice, d’un représentant du ministère des Finances et du Budget et d’un représentant du ministère de la Communication.

Joint au téléphone, le vice-président de la CENI, Thierry Rakotonarivo, expli­que que cet avant-projet de texte sera composé de textes qui complètent certains articles du code électoral et de nouveaux textes sur des domaines relatifs à l’élection. « Cet avant-projet de texte sera composé de textes complémentaires au code électoral, par exemple, les textes sur la campagne électorale. Mais il sera aussi composé de nouveau textes comme la loi sur le financement des partis politiques », a expliqué le vice-président. Cet avant-projet de textes sera soumis en conseil de gouvernement et ensuite voté au parlement.

Loïc Raveloson