Le scoutisme malgache est en deuil. Narivelo Rakoto­niaina, ou « Nary », s’est éteint en France, la semaine dernière, après un long traitement consécutif à une mala­die.

Nary est reconnu pour sa grande dévotion pour le scoutisme malgache, il est, également, un grand modèle d’humanisme. « C’est une personnalité connue par sa ferme défense des droits humains avec discrétion », soutiennent ceux qui l’ont connu.

Il est formateur et fait partie des fondateurs du grade la plus élevée de Tily à Madagascar. Il était sur le point de terminer un ouvrage sur le Scout de Madagascar, avant qu’il ne décède. Nary baignait aussi dans le monde des médias. Il était le manager de l’agence de communication ARTCOM.

Narivelo Rakotoniaina a laissé derrière lui une veuve et deux enfants. Ses amis, ses collègues de travail et ses proches sont venus nombreux pour lui rendre un dernier hommage.

Miangaly Ralitera