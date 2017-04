Les scoutes malgaches et étrangères se regrouperont à Mada­gascar. Une occasion pour développer l’éducation citoyenne.

Dans le cadre de la troisième édition de World for change, une activité des scouts féminins dans le monde, 80 scoutes et guides au sein de l’association des guides et des éclaireuses issues de 21 pays se regroupent à Madagascar pour une semaine d’exploration et d’apprentissage de la culture malgache. Ils viennent de la Nouvelle Zélande, de l’Inde, du Canada, des États Unis, du Liberia, de la Grande Bretagne, du Gabon, de Myanmar, de l’Australie, du Bénin, du Rwanda et de l’Afrique du Sud. « Art pour le changement » tel est le thème véhiculé pour cette année. Différents programmes axés sur ce thème se dérouleront cette semaine. « En premier lieu, il s’agit d’influencer la culture scoute par l’art. Les scouts féminins auront l’occasion d’avouer leurs talents cachés. Différentes visites se poursuivront dans la capitale ainsi que dans les régions. À travers les visites dans les associations qui collaborent avec l’association de scoutisme à Madagascar, les guides et les participants à cette activité apprendront la façon de vivre des malgaches », explique Helinoro Rakotomalala, présidente de l’association Mpanazava à Madagascar.

Éducation

Le scoutisme féminin à Madagascar regroupant les associations Fanilon’i Mada­gasikara, Kiadin’i Mada­gasikara et Mpanazava éduquent les jeunes filles à la citoyenneté et à la prise de responsabilité au niveau de la société. Des actions communautaires liées au développement personnel, à la lutte contre la violence envers les jeunes filles et la protection de l’environnement.

Actuellement, Mada­gascar s’affiche comme le leader du scoutisme féminin en Afrique. Pour cela, un centre mondial des guides et des éclaireuses appelé Kusafari a été mis en place depuis 2010. Il s’agit du cinquième centre de scoutisme après le Pax Lodge à Londres, Our Chalet en Suisse, Sangam en Inde, Our Cabana au Mexique.

Mamisoa Antonia