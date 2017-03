Si le monde du nucléaire suscite souvent des idées négatives, il s’avère bénéfique à certains domaines de la santé et à plusieurs autres domaines.

La science nucléaire ne rime pas forcément avec « effets négatifs ». Dans le domaine de la santé, elle se révèle être d’un grand secours car elle offre un appui indéfectible dans l’oncologie et la radiothérapie. La journée nucléaire qui s’est déroulée hier, au Madagascar developement learning center (MDLC) à Anosy, a démontré que la science nucléaire apporte des bienfaits à la population.

Elle a coïncidé avec la célébration du soixantième anniversaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), une opportunité pour les scientifiques d’exposer leur savoir lié au développement. « Il n’y a pas que de mauvais effets. Il importe de partager les avantages du nucléaire notamment au bénéfice de la santé. Si un patient présente une fracture de ses membres, il lui faut une radio aux urgences, pour pouvoir le soigner après. De même, le traitement du cancer nécessite une radiothérapie par l’utilisation d’un rayonnement nucléaire », explique le Pr Joël Rajaobelison, officier national de liaison et directeur technique et du développement de l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (Instn).

Transversalité

Cette science s’applique maintenant à plusieurs domaines tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition, la gestion des ressources environnementales, le développement industriel ou encore les énergies et la sûreté. L’officier national de liaison renforce l’utilité de cette technologie au quotidien. « Prenons le cas des eaux souterraines. Les scientifiques testent si elles sont exploitables, si la pluie parvient à les alimenter, si elles sont polluées. Nous recourons au traceur isotopique pour détecter les molécules d’eau et définir le polluant, et cela nous aide à prendre les mesures nécessaires et à se pencher sur les solutions », a-t-il poursuivi.

Marie Monique Rasoa­zananera, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a mentionné que, concernant la sécurité alimentaire, la lenteur de la reproduction animale et la diminution de la production laitière, est un des défis à relever.

« À cet effet, la méthode Elisa a été mise au point en laboratoire, suite à des travaux de recherche effectués par des équipes de chercheurs des États membres de l’AIEA, pour augmenter la production du cheptel bovin et de la production laitière », a-t-elle soutenu.

Farah Raharijaona