Le club de 3FB organise un Gala International de savate boxe française le 4 février au Palais des Sports. Sept combats internationaux seront au programme de l’événement.

Revoilà une compétition internationale de savate boxe française sur le sol malgache. Le club 3FB organise un Gala international, le samedi 4 février, au palais des sports à Mahamasina, sous l’égide de la fédération malgache de savate boxe française et disciplines associées.

Cinq pays y seront représentés à savoir la France, la Tunisie, la Bulgarie, Monté­négro et Madagascar. Sept combats internationaux seront au programme. Les sélectionnés ont suivi un entrainement intense pendant plus d’un mois, sous l’encadrement du directeur technique national qui est en même temps, premier responsable du club de 3FB, Joseph Randrianasolo.

Les porte-fanions malga­ches ont été présentés hier au dojo du COSPN, au sous-gradin à Mahamasina. L’équipe nationale est composée de quatre combattants en l’occurrence, Rockaya Rakotomalala chez les -56kg, Ubrice Andriamiseta Rako­toa­risoa -60kg, Jacky Heridi­nah Ranaivomanana -63kg et Ibrahim Clermon Randria­manga chez les -70kg.

Ce dernier a déjà remporté deux fois la médaille de bronze au championnat du monde à Clermont-Ferrand en 2013 et en Italie en 2014. En lice, figurent trois combattantes qui sont Fitahiana Élie Ramiaramifidy -48kg, Prisca Narindraniaina -52kg et la basketteuse, Larissa Razanamialy -60kg.

Sorties internationales

Un gala inter-régions qui verra la participation des ligues d’Itasy, Vakinankaratra, Atsinanana et Analamanga, sera au programme dans la matinée, en guise de préparation des tireurs au cham­pionnat national prévu se tenir au mois d’avril. Le championnat d’Afrique, pour sa part, aura lieu à Dakar Sénégal en juin, et le même mois, le championnat du monde en Croatie.

Ce gala international sera honoré de la présence du vice-président de la fédération internationale, de nationalité bulgare et d’un repré­sentant de la confédération africaine d’origine tunisienne.

Afin de réaliser les promesses lors de l’élection en fin décembre, la nouvelle équipe de la fédération malga­che dirigée par son président, Campa Rivo Louis Amédée, a doté hier, le club de 3BF, d’équipements d’entrainement et de compétition, tels des gants, des casques de compétition, des pattes d’ours, des pao,… Elle apportera aussi son soutien à cet événement inaugural de la saison.

Serge Rasanda