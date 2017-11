Innovation. Un dictionnaire en ligne appelé « Fanafody » est actuellement disponible pour tous les médecins de Madagascar. Il a été pré­senté avant hier au Môtel Anosy par l’Ordre des médecins. En fait, la plupart d’entre eux ne possèdent pas de dictionnaire spécifique de médicaments outre le Vidal. « Beaucoup de médicaments ne sont pas inscrits dans le Vidal. Ce dernier coûte actuellement 242 euros. Nous recevons des médicaments génériques de l’Inde et de la Chine, qui ne se trouvent pas dans le Vidal alors il faudrait voir de près tous les médicaments existants à Madagascar. Si une ordonnance arrive d’un médecin à un autre, il ne faut pas tout de suite changer, mais il faut connaître le médicament », explique Eric Andrianasolo, président de l’Ordre des médecins à Madagascar.

Ce dictionnaire peut être consulté via une tablette ou un téléphone Android par tout personnel de santé comme les médecins, les pharmaciens et les dentistes.

Codé

« Tous les médecins qui peuvent prescrire des médicaments sont autorisés à consulter le dictionnaire. Il faut s’inscrire sur un site. Pour être autorisés à le consulter, nous vérifions le numéro dans l’Ordre dont il est membre. Nous connaissons tous les membres de l’Ordre des médecins. Après validation, nous donnons le code et la personne pourra accéder à toutes les informations. Il faut voir aussi les médicaments que chacun peut utiliser, car il y a des médicaments que les sages-femmes ne peuvent pas utiliser », ajoute-t-il. Il poursuit que la consultation de ce dictionnaire permet d’améliorer la qualité de traitement des maladies sur les doses de médicaments à utiliser par exemple.

Trois mille huit cent médicaments s’affichent dans cette application. Il faut souligner qu’il y aura également une mise à jour sur la liste des médicaments tous les trois mois.

Quatre mille médecins et trois cents pharmaciens, en tout environ quinze mille professionnels de la santé bénéficieront de ce dictionnaire.

Cette application ne remplace pas la notice ou les monographies des dictionnaires de médicaments connus comme Vidal ou Dorosz.

Mamisoa Antonia