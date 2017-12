La couverture de santé universelle se met en place progressivement. Un système de pré-paiement sera fonctionnel dans trois districts pour des soins gratuits toute l’année.

Bénéficier de soins à moindre coût. Le ministère de la Santé publique concrétise progressivement la couverture de santé universelle (CSU). Dès le début de l’année 2018, ce projet d’État sera lancé dans trois districts pilotes. Vatomandry dans la région Antsinanana, Manandriana pour l’Amoron’i Mania et Faratsiho pour la région de Vakinankaratra. Le principe est simple. « Ceux qui ont les moyens prendront en charge le coût du soin des vulnérables. Et les personnes saines payeront le traitement des malades. Les personnes vulnérables représentées par 70% de la population, seront affiliées à l’État», souligne le Dr Adrien Andriamboavonjy, coordonnateur général du Bureau central de coordination des projets au sein du ministère de la Santé publique. C’était à l’hôtel Carlton Anosy, hier, dans le cadre de l’atelier d’intégration des travailleurs du secteur indépendant et informel en milieu urbain dans un réseau de soin Coordonnés (RSC).

L’accès de la population aux services de santé essentiels est vulnérable à Madagascar. Selon l’état des lieux du ministère de la Santé publique, au début de ce projet, la fortune des familles d’un malade serait épuisée avant la fin des traitements. Cette CSU devrait renforcer le système de santé et améliorer l’accès au soin.

Révision

Et pour atteindre cet objectif, des caisses nationales de solidarité santé seront fonctionnelles. Dans ces trois districts, un système de pré-paiement sera fonctionnel où chacun sera invité à cotiser 9 000 à 10 000 ariary par an, pour un paquet de soin au niveau des formations sanitaires publiques. « Cette cotisation permettra à une personne malade de bénéficier gratuitement des premiers soins dans les centres de santé de base et des traitements au niveau des centres hospitaliers de référence du district, tout au long de l’année. A ce début, les maladies spécialisées ne sont pas comprises dans ce paquet de soin mais on travaillera à leur intégration», explique le Dr Adrien Andriamboavonjy.

Ce projet pilote sera mis à l’échelle avant la fin 2018. Une révision du taux de cotisation s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement de ce programme.

Accès au soin pour l’informel

Les travailleurs du secteur informel et indépendant sont invités à bénéficier d’une sécurité santé. Ils sont incités à adhérer dans le réseau des Soins Coordonnées (RSC). Ce projet est fonctionnel depuis août dans le district d’Atsimondrano. Une douzaine de formations sanitaires privées, quatre pharmacies et un dépositaire de médicament proposent un paquet de soins au coût variant entre 5 000 ariary à 30 000 ariary par épisode maladie pour ces travailleurs jouissant rarement d’une prise en charge médicale. Le RSC compte depuis quatre mois, deux cent vingt familles membres.

Miangaly Ralitera