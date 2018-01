Évolution. Un traitement injectable de l’hypertension est disponible sur le marché. Il est prescrit seulement pour un cas urgent. « Il permet de prévenir l’accident vasculaire-cérébral (AVC) et l’infarctus du myocarde chez un malade qui est victime d’une augmentation de la tension artérielle. Sans ce médicament, la victime pourrait succomber », indique Andry Rabemanantsoa, directeur général de Société de distribution de produits pharmaceutiques de Madagascar (SOPHARMAD) à Ankadim-bahoaka, hier, dans le cadre de l’annonce de sa coopération avec un laboratoire pharmaceutique français.

Une réunion se tiendra au Carlton Anosy, lundi soir, pour informer sur cette nouvelle coopération.

L’AVC serait l’une des premières causes de la mortalité dans les grands hôpitaux. Au centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatanana (CHU JRB), par exemple, cette complication de l’hypertension a été la cause du décès de deux cent dix-huit personnes sur neuf cent quatre vingt treize entre janvier et juin 2017, selon la statistique de l’hôpital recueillie en août. Dans cette même période, 44% des personnes victimes de l’AVC ont succombé. Le problème d’hypertension artérielle est généralement héréditaire, mais il y a des facteurs de risques, à savoir le mode de vie comme la consommation excessive d’huile animale, d’aliments farineux.

M. R.