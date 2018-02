Plus ou moins alarmant. Le taux de la résistance bactérienne et le taux du nombre d’enfants atteints d’infection néonatale reste encore faible à Madagascar. Tel est le résultat de l’étude Birdy réalisée entre 2012 et 2017 qui a été restituée, mercredi, lors d’un atelier à l’Institut Pasteur de Madagascar. Il s’agit d’une restitution préliminaire d’une recherche exécutée sur neuf cent quatre-vingt-un enfants de 18 mois, issus d’Antana­narivo et de Moramanga.

Dix-sept sur mille naissances vivantes sont atteintes d’infection néonatale et 7,7 sur 1000 naissances présentent une résistance bactérienne. « Le taux est encore très bas, il n’est donc pas encore tard pour prendre des mesures appropriées afin d’éviter la propagation des infections néonatales. C’est la raison de cette étude », affirme Perlinot Herinindrainy, médecin épidémiologiste et coordinateur du projet. Il ajoute que la méningite, la septicémie, les microbes dont les entérobactéries se propageant dans les hôpitaux et dans les communautés, sont les infections sévères qui touchent les enfants dès la première semaine de leur vie.

Résistance bactérienne

L’infection néonatale est causée essentiellement par le germe de la mère et de l’entourage. 75 % de dix-sept cas certains sont survenus à la première semaine de vie. « Deux cent dix-huit enfants sur les neuf cent quatre-vingt-un suivis, ont été examinés par un médecin à la naissance car ils sont nés dans des conditions de risque infectieux voire fièvre maternelle, rupture de la poche des eaux de plus de 12 heures, liquide amniotique fétide et accouchement difficile », a-t-on rapporté dans ce résultat.

70 % des pathogènes retrouvés étaient résistants à au moins deux médicaments recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé pour traiter ces infections dont l’ampicilline et gentamicine. « L’émergence ou la propagation de la résistance bactérienne est due à la non maitrise des antibiotiques utilisés. On constate que les antibiotiques sont disponibles dans les épiceries actuellement alors qu’ils nécessitent une prescription médicale. Les médicaments n’ont pas la qualité requise pour le traitement. La plupart de la population ne fait pas attention à l’hygiène », explique Perlinot Herinin­drainy.

Mamisoa Antonia