Les fonctionnaires fantômes au sein du ministère de la Santé publique peuvent être relevés de leurs fonctions d’après Lalatiana Andriamanarivo, ministre de la Santé publique, hier, lors de la remise de certificats de décision d’affectation aux nouveaux paramédicaux recrutés par l’État, à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

« Ce qui doit motiver ces jeunes recrutés est d’abord le fait de venir dans ces lieux où ils seront affectés. Car s’ils n’ont pas de rigueur pour rester dans ces lieux, il est sûr et certain qu’après deux à trois mois, ils partiront dans d’autres endroits. Plusieurs fonctionnaires affectés dans des zones enclavées se sauvent de leur lieu de travail. La surveillance commence. Plusieurs ministères travaillent actuellement avec le ministère des Finances et du budget. Tous ceux qui seront surpris comme fonctionnaires fantômes, risquent de ne plus toucher leur salaire », affirme Lalatiana Andria­manarivo.

D’après l’information reçue, la plupart des agents de santé travaillant en brousse quittent leur lieu de travail à cause de l’insécurité. Ce ministre appelle également à la responsabilité des personnes habitant dans les localités où les agents de santé exercent leur travail. « Il ne s’agit pas seulement de la responsabilité des forces de l’ordre mais aussi de celle de la population. Car la population connait les coupables mais n’ose pas les dénoncer aux forces de l’ordre », ajoute t-il.

Trois cent quarante six jeunes paramédicaux issus de l’Institut national des paramédicaux de Mada­gascar, des instituts privés et des projets comme Pivot d’Ifanadiana et Pausens travailleront, pour la plupart, dans des zones enclavées

M.A.