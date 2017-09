Du nouveau dans les écoles. Tous les élèves de tous les établissements scolaires publics et privés sur le territoire devront effectuer une visite médicale ainsi qu’un suivi nutritionnel systématique. Un carnet de santé de l’élève ou de l’apprenant sera créé pour sa réalisation. Le décret y afférant a été adopté au conseil du gouvernement qui s’est tenu au palais de l’État à Mahazoarivo, hier matin. Le ministre de l’Édu­cation nationale, Paul Rabary, a indiqué que ce décret sera mis en vigueur dès l’année scolaire 2017-2018.

Cette redynamisation de la visite médicale et l’instauration de ce suivi nutritionnel des élèves contribueraient aussi bien à l’amélioration des performances scolaires qu’à la réduction du taux de redoublement et de la déperdition scolaire, comme il a été indiqué dans le communiqué de presse du conseil de gouvernement, envoyé hier.

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et celui de la Santé publique qui ont concerté ce décret, font de l’amélioration de l’état de santé et nutritionnel des jeunes, leur priorité.

M.R.