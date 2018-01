Le mercure utilisé dans la médecine présente un danger pour la santé. Le matériel médical comportant ce produit sera retiré progressivement des formations sanitaires.

Le matériel à mercure, utilisé dans les formations sanitaires, doit impérativement être retiré. Il présente un réel danger pour la santé. L’Organisation mondiale de la santé le considère même comme l’un des dix produits chimiques ou groupes de produits chimiques extrêmement préoccupants pour la santé publique, dans sa publication en mars 2017.

« L’exposition au mercure, même à de petites quantités, peut causer de graves problèmes de santé et constitue une menace pour le développement de l’enfant in utero et à un âge précoce. Le mercure peut produire des effets toxiques sur les systèmes nerveux, digestif et immunitaire, et sur les poumons, les reins, la peau et les yeux », explique l’OMS.

Le ministère de la Santé publique va commencer le retrait de ce produit chimique dans les formations sanitaires. « Les thermomètres, les tensiomètres ainsi que les autres équipements à mercure seront supprimés progressivement. Nous allons commencer dans les hôpitaux pilotes, au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), au CHU de la Gynécologie-Obstétricale de Befelatànana, dans les hôpitaux des enfants mais aussi, au centre de santé de base à Sambaina et au centre hospitalier de référence du district (CHRD) à Manjakandriana. Nous poursuivrons ce projet dans d’autres formations sanitaires ultérieurement», explique Venance Tata, chef de service de la Santé et de l’environnement auprès de ce ministère.

Ces équipements seront remplacés par du matériel sans mercure. Des autoclaves, permettant de stériliser le matériel médical, seront placés dans trois formations sanitaires : au CHU JRA, à Befelatànana et au CHRD Manjakandriana.

Projet

« Ces hôpitaux devraient achever la construction de leur infrastructure ce premier trimestre, pour accueillir l’autoclave qui permettra de détruire les déchets des formations sanitaires. Et les formations sanitaires environnantes pourront y détruire leurs déchets. Comme c’est dangereux, des véhicules spéciaux seront utilisés pour les transporter», enchaîne Venance Tata. Cette suppression du mercure au niveau des formations sanitaires est incluse dans le projet du ministère de la Santé publique et celui de l’Environnement, des forêts et de l’écologie, sur la réduction de l’émission du polluant organique persistant dans l’environnement, à partir de l’incinération à ciel ouvert.

Miangaly Ralitera