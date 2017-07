L’Autisme Madagascar a publié les résultats des diagnostics réalisés par Pierre Sans, un psychiatre français, au mois de mai,à Mora-manga, dans le cadre de l’Autisme Tour 2017. 80% des cent enfants diagnostiqués sont atteints de l’autisme. Il existe des cas qui ne peuvent être considérés comme de l’autisme, mais qui ne peuvent non plus être considérés comme n’étant pas de l’autisme, parmi ces enfants.

En grande partie, les enfants provenant d’Antananarivo ont participé à ce diagnostic. De nombreux cas de malnutrition infantile et de souffrance fœtale ont été constatés chez les enfants de Moramanga. Certains de ces enfants sont malnutris dès la grossesse et n’ont pas pu se développer normalement. D’après l’estimation de Pierre Sans, lors de ce diagnostic, 1% des Malgaches sont touchés par l’autisme, 70% d’entre eux sont d’origine génétique. L’équipe de l’Autisme Madagascar a recommandé aux parents des enfants diagnostiqués de voir des orthophonistes. Une équipe de l’Orthophoniste du monde arrivera à Madagascar au mois d’octobre et de novembre.

M. A.