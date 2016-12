En temps réel. Le ministère de la Santé publique va pouvoir renforcer son système d’alerte précoce, en cas d’épidémie ou d’autres crises sanitaires. Un centre national opérationnel et stratégique de la surveillance épidémiologique (CNOSSE) est fonctionnel dans l’enceinte de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire INSPC à Befelatanana.

Doté de matériel électronique et en réseau avec près de 400 centres de santé de base (CSB), ce centre recueillera, en temps réel, toutes les informations au niveau des CSB. « À partir de ce centre, nous aurons la tendance des maladies. Il permettra également, d’avoir le nombre de victimes, de morts et/ou de malades, pour pouvoir prendre des mesures à temps. Plus tard, ce CNOSSE sera mis en réseau avec des centres internationaux, ainsi, nous serons avertis à tout moment des épidémies qui peuvent infecter Madagascar », explique le Dr Mahery Ratsitorahana, directeur de la veille sanitaire et de la surveillance de l’épidémie (DVSSE) au niveau du ministère de la Santé publique, hier, pendant l’inauguration de ce centre.

M.R.