Défi. La poliomyélite n’est pas encore totalement éradiquée à Madagascar, malgré l’absence d’apparition de nouveaux cas depuis août 2015, et la déclaration de l’Orga­nisation mondiale de la Santé (OMS), sur l’interruption de la propagation du virus, en 2016. Nous sommes sur le point d’acquérir la certification de l’élimination de cette maladie paralysante. Toutefois, rien n’est encore gagné. Il faudra encore améliorer le taux de couverture vaccinal contre la poliomyélite qui n’est pas encore très convaincant pour assurer la protection de tous les enfants contre cette mala­die paralysante. « Le taux de couverture vaccinale est actuellement de 85%, cela devrait encore augmenter. Chaque district devrait enregistrer un taux de vaccination de plus de 80% », argumente le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andria­manarivo à Ambohidahy, lundi, dans le cadre d’une conférence de presse sur la campagne de vaccination contre la poliomyélite, les 6, 7 et 8 décembre.

Miangaly Ralitera