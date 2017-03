L’ordre des médecins indique une dizaine de plaintes contre leurs pairs. Certains attendraient leur procès.

Des médecins sur le banc des accusés. Quelques patients ont porté plainte contre des médecins, récemment. « Il y a huit à dix affaires en cours, actuellement. Certains sont au niveau de l’ordre des médecins, d’autres au niveau du ministère de la Santé publique et le reste au niveau de la Justice et en attente des procès », indique le Dr Eric Andrianasolo, président de l’ordre des médecins, hier. Les accusations invoquées à l’encontre de ces médecins seraient, en général, des problèmes de prise en charge des malades.

Parmi ces plaintes figure celle déposée par la famille de la femme décédée dans un grand hôpital d’Antananarivo, pendant son accouchement et lors duquel les médecins auraient refusé de la prendre en charge, faute de moyens. Il y a aussi l’affaire sur le jeune homme, qui a succombé dans une chambre de réanimation d’un grand hôpital d’Antananarivo, sa chirurgie n’aurait pas été effectuée. Ces informations ont fait la une de certains médias, il y a quelques semaines.

Recoupement

Dans une déclaration sortie le 24 mars et signée par les présidents de l’ordre des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des dentistes, des sages-femmes et des vétérinaires, la Conférence des Ordres de Santé hausse la voix contre « ces affirmations gratuites ». « Nous ne sommes pas contre la diffusion des informations, mais s’il vous plaît, consultez nous avant de publier quoi que ce soit », lance le président de l’ordre à l’endroit des médias, avant d’enchaîner, « Vous n’imaginez pas l’impact de ce que vous publiez. Imaginez un chirurgien retenu à la brigade criminelle pendant une semaine. Croyez-vous qu’après cela, il voudrait encore exercer ce métier » Il faut noter, par ailleurs, que la difficulté d’accès à des informations et surtout à certains responsables du ministère de la Santé publique et de ses branches, rend difficile le recoupement des informations, pour les journalistes, surtout lorsque l’information est délicate.

Cette déclaration souligne, également, que chacun des membres des ordres de santé respecte leur engagement. « Nous contribuons au développement du pays, grâce à notre métier. La vie est ce qui est le plus important pour nous. Le métier du médecin ne connaît ni statut social, ni origine ethnique, ni richesse, ni religion», précise la déclaration.

Miangaly Ralitera