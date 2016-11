Le personnel de l’AMADIA a été débordé, hier. Un millier de personnes se sont présentées à l’hôtel de ville pour un dépistage gratuit.

Les demandes de dépistage de diabète affluent. Mille deux cent personnes ont patienté pendant des heures à l’hôtel de ville à Analakely, hier, pour passer au test de diabète gratuit effectué par l’Association Malgache contre le diabète (AMADIA). « Je suis arrivée ici à 8 heures du matin. Là, il est presque midi mais j’attends encore mon tour », témoigne Jeannette, une dame rencontrée à cet évènement initié par l’AMADIA, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du diabète.

L’AMADIA a enregistré une hausse de 40% des personnes qui ont passé ce test, par rapport aux précédentes campagnes. L’année dernière, il y avait sept cent personnes enregistrées, pour le même évènement. Selon quelques témoignages recueillis sur place, la gratuité de ce test est importante pour eux. « Je dois dépenser 15 000 ariary par an, rien que pour ce test. Je fais au moins trois fois par an ce test, pour détecter à temps mon état », raconte Johary Ran­dria­manohisoa. En dehors d’une campagne comme celle-ci, le coût d’un test varie entre 3 000 ariary à 5 000 ariary.

Préoccupée

« La population est de plus en plus préoccupée par son état de santé », explique le Dr Haja Rama­monjisoa, directeur des opérations de l’Amadia. On a de quoi s’inquiéter. Généralement, aucun signe extérieur ne nous permet de soupçonner qu’on est diabétique. Et le diabète type 2, c’est-à-dire, celui contracté par le mode de vie en général, a tendance à gagner du terrain.

Parmi ces mille deux cent personnes, 6% se sont révélés positifs au glucomètre. Une statistique alarmante mais statique, aussi, selon les médecins. « Cela indique que les personnes diabétiques sont nombreuses », enchaine le Dr Haja Ramamonjisoa. Ils ont entre 40 et 50 ans, mais quelques jeunes de la trentaine figuraient également dans la liste des personnes qui ont besoin de traitement. Les jeunes étaient d’ailleurs venus nombreux à cet événement. « Mon grand-père est décédé suite à une complication du diabète. C’est justement pour éviter çà que je suis ici », raconte Lalaina, un adolescent de 16 ans qui attendait patiemment et seul, son tour.

Les médecins recommandent le contrôle systématique du poids, des exercices physiques mais aussi une alimentation saine, pour prévenir le diabète.

Miangaly Ralitera