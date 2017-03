Antananarivo est à bout de souffle. Enawo a provoqué une coupure d’approvisionnement en oxygène.

C’est toujours Enawo ! En plus du lourd bilan humain et matériel qu’il a laissé, le cyclone Enawo, perturbe aussi le fonctionnement normal du système de santé. L’approvisionnement en oxygène dans les grands hôpitaux d’Antananarivo, surtout dans les hôpitaux des enfants connait des perturbations depuis plusieurs jours. Celle de la circulation sur la route nationale RN2, en raison de l’éboulement qui se situe entre Beforona et Andasibe a provoqué ce problème car la société d’oxygène et d’acétylène de Madagascar ou SOAM productrice d’oxygène qui assure l’approvisionnemant dans les grands hôpitaux de Tana, se trouve à Toamasina. « Depuis samedi, c’est nous qui avons déjà fourni l’oxygène dans le pavillon Sainte fleur du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUHJRA) à Ampefiloha et le service pédiatrie de hôpital Befelatanana. C’est nous qui assurons l’approvisionnement des grands hôpitaux d’Antananarivo au lieu de Soam. On espère que notre stock d’oxygène peut répondre aux besoins de ces hôpitaux », explique Bodo Razaka­tody, gérante du service commercial de l’entreprise Eo2le, productrice d’oxygène.

Extracteur d’oxygène

Selon une autre source auprès d’un grand hôpital de la ville, l’entreprise Soam a rencontré une rupture de stock d’oxygène, à part la difficulté de circulation sur la RN2. On n’a pas encore la version auprès de cette société car le responsable n’est pas joignable au téléphone.

Pour alléger le problème, les responsables auprès des cliniques des enfants, utilisent des extracteurs d’oxygène au lieu d’oxygène pur. « Nous avons encore du stock car nous utilisons des concentrateurs d’oxygène. Nous pouvons économiser l’oxygène à l’aide de l’extracteur d’oxygène. Ce matériel est une alternative à l’oxygène médical, on peut l’utiliser pendant quatre heures », selon notre source anonyme à l’hôpital des enfants à Ambohimiandra.

En outre, un médecin explique que « L’extracteur d’oxygène ne délivre pas 100 % d’oxygène pur. En général, ce matériel n’engendre pas de problèmes sur la santé des malades sauf en cas de grave maladie qui nécessite de l’oxygène pur, mais c’est un cas rare ».

Fanomezana Rasolomahery